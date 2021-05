"Avem obligatia de a face bine direct proportional cu binele din viata noastra". Ce planuri are Codin Maticiuc pentru spitalele din Romania 

Codin Maticiuc a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Unul dintre subiectele abordate a avut legatura cu activitatea filantropica pe care o desfasoara de ceva vreme si motivatia pe care o are in acest sens.

"Am o fundatie, am dezvoltat aceasta initiativa: renovarea spitalelor publice din bani privati. Am niste voluntari care lucreaza alaturi de mine la fundatie, sunt niste oameni extreaordinari. Un om care doneaza 2 euro pe luna din putin e mai tare decat o firma care a donat 100.000 de euro din ipozit pe venit sau din niste taxe sau chiar dintr-un profit curat. Mi-e greu sa spun unde e empatia mai mare.

Cred ca avem obligatia de a face bine direct proportional cu binele din viata noastra. De aceea ma implic. Am bani multi si nemeritati, pentru ca ii am din familie, adica nu i-am muncit eu, am si faima, venita si aceea aiurea. Valorile sunt date peste cap, sunt niste oameni extraordinari pe care nu ii urmareste nimeni. Eu am obligatia sa ma implic direct proportional cu acest bine din viata mea.

Voluntarii care se implica in loc sa faca part time la o alta firma sunt senzationali. Mi se pare invechit sa nu spui, deoarece poti fi un exemplu sau ti se pot alatura oameni si sa faci mai mult decat ce faci in liniste si tacere.", a povestit Codin Maticiuc.

Fundatia Superbet a contribuit la actiunea "Spitale Publice din Bani Privati", donand pentru renovarea sectiei de oncologie pediatrica din cadrul Spitalului Fundeni. Acesteia i s-au alaturat si angajatii Superbet, care au contribuit cu bani, impresionati de activitatea pe care o desfasoara Codin Maticiuc in plan filantropic.

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile spuse de Codin Maticiuc!