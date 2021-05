Astra - CSU Craiova, LIVE de la ora 20:30 | Se da lupta finala pentru Cupa Romaniei! Echipele probabile 

Urmarim si comentam impreuna finala Cupei Romaniei pe www.sport.ro si pe pagina de Facebook Sport.ro.

In aceasta seara, de la ora 20:30, Astra si CSU Craiova se infrunta in finala Cupei Romaniei.

Cele doua echipe lupta nu doar pentru trofeu, ci si pentru onoare. Astra vine dupa un final dezastruos de sezon in care a retrogradat in Liga 2, iar Craiova dupa inca un titlu pierdut in Liga 1, la finalul acestei stagiuni urmand a ocupa locul 3.

In plus, pentru giurgiuveni e pusa in joc si prezenta in cupele europene, jucatorii lui Marinos Ouzounidis avand asigurata participarea in Europa dupa clasarea pe podiumul Ligii 1.

Astra a mai castigat o singura data Cupa Romaniei, in 2014. La editia din acest an, giurgiuvenii s-au calificat in finala Cupei Romaniei dupa ce au trecut de Ripensia Timisoara, Poli Timisoara, Petrolul Ploiesti si Dinamo.

De cealalta parte, Craiova, care are in palmares 7 trofee, le-a eliminat din competitie in acest sezon pe Progresul Spartac, FC Botosani, Chindia Targoviste si Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

La meciul din aceasta seara, care se va disputa pe arena 'Ilie Oana' din Ploiesti, vor fi prezenti si aproximativ 3.800 de suporteri, care au putut cumpara bilete doar dupa ce au facut dovada vaccinarii sau a unui test negativ.

Partida dintre Astra si Universitatea Craiova este programata de la ora 20:30 si va fi transmisa live pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Astra: Popa - Raspopovic, Grahovac, Gaman, Lamanje - Crepulja, Boe-Kane, Canadija - Stahl, Montini, Gheorghe

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Balasa, Acka, Bancu - Mateiu, Nistor - Cimpanu, Cicaldau, Baiaram - Ivan