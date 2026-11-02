Încă o etapă fără înfrângere pentru Răzvan Lucescu și Cosmin Contra, la Al-Sadd Doha, respectiv Al-Arabi. Iar rezultatele din runda cu numărul 8 au făcut ca formația pregătită de Răzvan să revină pe locul 1 în clasament.

Lucescu jr și Contra se bat pe cecul de 100.000 de dolari: verdictul arabilor

Al-Sadd a zdrobit Al-Shamal, în cel mai așteptat meci al rundei, scor 4-1. A fost o confruntare a echipelor care reprezintă Qatar Stars League, în acest sezon de Liga Campionilor, alături de Al-Gharafa. Chiar dacă mulți se așteptau la un meci strâns, mai ales că Al-Shamal tocmai obținuse un rezultat mare în Asia, 3-1 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), echipa lui Răzvan Lucescu a transformat derby-ul într-o demonstrație de forță. Ca de obicei, Akram Afif a fost starul lui Al-Sadd, cu un gol și două pase decisive, în victoria cu Al-Shamal.

În urma rezultatului, organizatorii Qatar Stars League au anunțat verdictul lor: Răzvan Lucescu, „Antrenorul Etapei“, iar Akram Afif, „Fotbalistul Etapei“ după disputarea tuturor partidelor din runda cu numărul 8.

„Românul Răzvan Lucescu a meritat să fie ales <<Antrenorul Etapei>>, după ce și-a condus echipa spre o victorie clară, în derby-ul cu Al-Shamal. Rezultatul obținut a retrimis Al-Sadd pe locul 1, la egalitate de puncte cu Al-Rayyan și Al-Duhail, dar cu un golaveraj superior. Așadar, Al-Sadd rămâne în pole-position pentru a păstra titlul cucerit, în sezonul trecut“, a notat site-ul Qatar Stars League.

Cosmin Contra a fost și el „Antrenorul Etapei“

În acest sezon, trofeul acordat celui mai bun antrenor, după fiecare rundă, a cam fost „confiscat“ de cei doi români care activează în prima ligă din Qatar. Răzvan Lucescu a ajuns acum numărul 1, pentru a treia oară. Iar după etapa cu numărul 6, Cosmin Contra a fost „Antrenorul Etapei“.

În Qatar, pe baza acestor rezultate, e ales „Antrenorul sezonului“, la gala organizată după fiecare stagiune. Câștigătorul primește un cec în valoare de 100,000 de dolari. Așadar, în acest moment, Răzvan Lucescu și Cosmin Contra sunt în cursă pentru acest bonus.

În ierarhia actuală din Qatar Stars League, Al-Sadd e pe locul 1, în timp ce Al-Arabi, unde antrenează Contra, ocupă locul 4, fiind la cinci puncte de lider. În weekend, Al-Arabi a remizat cu Al-Rayyan, ocupanta locului 2 în clasament, scor 0-0.