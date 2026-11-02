Dispută de 150.000 de euro în Giulești! Noul termen în procesul dintre Rapid și fotbalistul „dispărut” în vară

„Decizie a Comisiei de Recurs a FRF – 29.10.2026. Întrunită joi, 29 octombrie 2026, Comisia de Recurs din cadrul FRF a luat următoarea hotărâre: FC RAPID 1923 SA vs. ILIEV DEYAN – Încetare raporturi contractuale. Acordă termen la data de 05.11.2026” , a anunțat LPF pe site-ul oficial.

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De la ce a pornit litigiul dintre Rapid și Dejan Iliev

Conflictul dintre cele două părți a izbucnit în luna august, după ce goalkeeper-ul în vârstă de 31 de ani a fost anunțat că nu mai intră în planurile tactice ale lui Daniel Pancu. Conducerea grupării din Giulești i-a propus atunci rezilierea amiabilă a angajamentului, însă jucătorul a condiționat semnarea actelor de plata a trei salarii restante, sumă care se ridica la aproximativ 30.000 de euro.

După ce oficialii alb-vișiniilor au refuzat această solicitare, fotbalistul născut în Macedonia de Nord a decis să își denunțe unilateral contractul și a părăsit echipa fără a înștiința clubul. Ulterior, pretențiile financiare ale portarului au crescut, acesta solicitând în instanțele sportive despăgubiri în valoare de 150.000 de euro din partea formației bucureștene.

Dejan Iliev a ajuns la Rapid în ianuarie 2026, fiind transferat de la UTA Arad în schimbul sumei de 60.000 de euro, și a bifat două apariții oficiale pentru giuleșteni. Liber de contract în prezent, portarul cu o selecție în naționala Macedoniei de Nord și trecut pe la academia lui Arsenal are o cotă de piață actualizată în octombrie la 300.000 de euro.