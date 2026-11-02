Dispută de 150.000 de euro în Giulești! Noul termen în procesul dintre Rapid și fotbalistul „dispărut” în vară

Dispută de 150.000 de euro în Giulești! Noul termen în procesul dintre Rapid și fotbalistul „dispărut” în vară Fotbal intern
Kadi Bulgakov
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Comisia de Recurs din cadrul FRF a emis o nouă hotărâre în litigiul dintre clubul lui Dan Șucu și Dejan Iliev.

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Dejan Ilievdan sucuRapid
Din articol

„Decizie a Comisiei de Recurs a FRF – 29.10.2026. Întrunită joi, 29 octombrie 2026, Comisia de Recurs din cadrul FRF a luat următoarea hotărâre: FC RAPID 1923 SA vs. ILIEV DEYAN – Încetare raporturi contractuale. Acordă termen la data de 05.11.2026”, a anunțat LPF pe site-ul oficial.

  • Dejan Iliev Rapid 170116
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Dejan Iliev Rapid 170116
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De la ce a pornit litigiul dintre Rapid și Dejan Iliev

Conflictul dintre cele două părți a izbucnit în luna august, după ce goalkeeper-ul în vârstă de 31 de ani a fost anunțat că nu mai intră în planurile tactice ale lui Daniel Pancu. Conducerea grupării din Giulești i-a propus atunci rezilierea amiabilă a angajamentului, însă jucătorul a condiționat semnarea actelor de plata a trei salarii restante, sumă care se ridica la aproximativ 30.000 de euro.

După ce oficialii alb-vișiniilor au refuzat această solicitare, fotbalistul născut în Macedonia de Nord a decis să își denunțe unilateral contractul și a părăsit echipa fără a înștiința clubul. Ulterior, pretențiile financiare ale portarului au crescut, acesta solicitând în instanțele sportive despăgubiri în valoare de 150.000 de euro din partea formației bucureștene.

Dejan Iliev a ajuns la Rapid în ianuarie 2026, fiind transferat de la UTA Arad în schimbul sumei de 60.000 de euro, și a bifat două apariții oficiale pentru giuleșteni. Liber de contract în prezent, portarul cu o selecție în naționala Macedoniei de Nord și trecut pe la academia lui Arsenal are o cotă de piață actualizată în octombrie la 300.000 de euro.

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