EXCLUSIV | Prima reactie a lui Jazvic dupa scandalul monstru de la Hermannstadt! Varianta jucatorului acuzat ca a batut un oficial: "M-am protejat pe mine si atat"

Croatul Jazvic de la Hermannstadt e acuzat ca l-a batut pe Razvan Zamfir, unul dintre oficialii echipei din Sibiu.

Oficialii de la Hermannstadt au decis sa rezilieze contractele a trei jucatori, printre care si croatul Jazvic, din cauza faptului ca ei nu se potriveau cerintelor clubului. Chiar daca sibienii s-au oferit sa-i ajute sa-si gaseasca noi echipe, croatul Jazvic, unul dintre cei afectati, si-a facut dreptate cu pumnul si l-a pus la pamant pe Razvan Zamfir, om din conducerea Hermannstadt, spun oficialii clubului.

Totusi, jucatorul are o alta varianta. Jazvic a declarat ca el a fost primul atacat si ca nu a facut altceva decat sa se apere.

"Nu e vina mea, 100% nu e vina mea, el m-a atacat, el a vrut sa ma loveasca pentru ca l-am intrebat de salariul meu, a inceput sa se enerveze si eu i-am zis sa fie si el in viata lui o data barbat, a inceput sa ma loveasca si l-am lovit si eu inapoi. O sa raman in Romania, nu plec nicaieri pentru ca nu e vina mea, nimeni nu ma loveste pentru ca am intrebat de salariu. O sa stau aici pana totul se va rezolva, trebuie sa dovedesc ca nu e vina mea, m-am protejat pe mine si atat! Regret situatia, pentru ca cineva m-a atacat fara motiv, dar altceva nu regret", a declarat Jazvic pentru PRO TV.

Iuliu Muresan: Jucatorul se va alege cu plangere penala din partea celui agresat

"Noi am decis, conducerea clubului si antrenorii, sa renuntam la trei jucatori pentru ca nu se potrivesc cu cerintele clubului. Am discutat cu ei, unuia dintre ei i-am gasit echipa, le-am dat timp pana se termina transferurile. Razvan a vorbit cu Jasvic, jucatorul s-a enervat ca i-am spus tarziu si a inceput sa injure si l-a lovit pe Razvan. El a cazut si cand s-a ridicat l-a mai lovit o data. A mers azi la medicul legist la Sibiu, si-a luat certificat medico-legal. De acolo, cu documentele, a mers la parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu si va debine o plangere penala, pentru ca asa ceva nu trebuie sa ramana nepedepsit. E chiar trist sa apara asa ceva in fotbalul romanesc. Razvan i-a spus sa vina la club la o discutie, la rezilierea contractului pe cale amiabila si el a reactionat asa.

Genul acesta de oameni trebuie pusi la punct. Si noi il vom pune la punct. Dupa cat s-a mediatizat, eu nu stiu daca vreo echipa in Romania se gandeste sa-l mai ia, pentru ca ii poate da vreun pumn la presedinte cand semneaza contractul ca nu-i da un euro la salariu", a declarat Iuliu Muresan la PRO X.