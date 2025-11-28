Meciul se anunță unul fierbinte nu doar în iarbă, ci și la nivelul conducerilor. Clubul din Ștefan cel Mare a decis să permită accesul în sectorul oaspeților exclusiv suporterilor care pot dovedi, cu buletinul, că au domiciliul în Galați. Măsura a stârnit furia oficialilor de la Dunăre, care au remis un comunicat acid prin care anunță că au sesizat deja Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Federația și Liga.



Moldovenii susțin că îngrădirea accesului pe criterii geografice este o practică ce nu își are locul în fotbalul actual.



"Filtrarea spectatorilor pe criteriul domiciliului amintește mai degrabă de metode administrative securiste, nicidecum de procedurile unei organizații sportive din anul 2025", au transmis cei de la Oțelul.



"Dinamo nu se poate desprinde de trecutul obscur"

Oficialii gălățeni nu s-au oprit aici și au lansat un atac direct la imaginea rivalilor din Capitală. Aceștia consideră că măsura este una cu "repetiție", un episod similar având loc și la precedenta vizită a Oțelului la București. În viziunea oaspeților, loialitatea față de culorile roș-alb-albastre nu ține de adresa din cartea de identitate.



"Din păcate, prin astfel de decizii, Dinamo demonstrează din nou că nu se poate desprinde de propriul trecut obscur și continuă să repete aceleași metehne și atitudini opace", se mai arată în poziția oficială a clubului.



Oțelul a făcut apel la fani să vină la stadion indiferent de buletin, avertizând Dinamo că își va asuma consecințele legale dacă nu ridică această barieră.



Motivul din spatele deciziei luate de bucureșteni are rădăcini în rivalitățile dintre galerii. Potrivit informațiilor actuale, Dinamo încearcă să blocheze accesul ultrașilor de la Petrolul Ploiești. "Lupii galbeni" sunt înfrățiți cu gălățenii și obișnuiesc să vină la meciurile din București pentru a susține Oțelul, existând antecedente violente între aceștia și fanii dinamoviști, inclusiv un conflict fizic serios la un meci disputat în trecut la Clinceni.

Comunicatul transmis de gălățeni

„SC Oțelul Galați condamnă decizia clubului Dinamo București, prin care accesul suporterilor noștri în sectorul oaspete al Arenei Naționale este condiționat de domiciliul înscris în actul de identitate.



Această măsură reprezintă o practică abuzivă, discriminatorie și profund nejustificată, incompatibilă cu normele și spiritul fotbalului modern. Filtrarea spectatorilor pe criteriul domiciliului amintește mai degrabă de metode administrative securiste, nicidecum de procedurile unei organizații sportive din anul 2025.



Situația este cu atât mai gravă cu cât același tip de restricție a fost aplicat și la meciul precedent disputat de echipa noastră la București, ceea ce arată un tipar de comportament îngrijorător față de suporterii Oțelului Galați.



Din păcate, prin astfel de decizii, Dinamo demonstrează din nou că nu se poate desprinde de propriul trecut obscur și continuă să repete aceleași metehne și atitudini opace, care nu își mai au locul într-un fotbal profesionist. În loc să adopte standarde moderne, se revin la reflexe vechi, care pun bariere artificiale și tensionează inutil atmosfera sportivă.



Prin această decizie, suporterii echipei noastre, fie că locuiesc în alte județe, sunt excluși arbitrar, deși apartenența la Oțelul nu este definită de o adresă din buletin, ci de loialitate și pasiune. În fața acestor abuzuri repetate, SC Oțelul Galați a întreprins toate demersurile legale și regulamentare necesare: sesizări oficiale către FRF și LPF, plângere depusă la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), solicitând investigarea de urgență a acestor practici și luarea măsurilor care se impun.



Totodată, solicităm ridicarea de urgență a acestei dispoziții discriminatorii. În caz contrar, clubul Dinamo București își va asuma consecințele legale și regulamentare pe care instituțiile competente le vor dispune.



Facem un apel ferm către toți suporterii Oțelului Galați: veniți la meci, susțineți echipa, indiferent de domiciliul pe care îl aveți! Oțelul este o familie unită, iar nicio măsură abuzivă nu va reuși să ne divizeze.



SC Oțelul Galați rămâne ferm alături de toți suporterii săi, indiferent de orașul, județul sau țara în care locuiesc. Nu vom accepta nicio măsură care încearcă să ne intimideze sau marginalizeze familia roș-alb-albastră.



Oțelul este o comunitate unită. Iar această comunitate nu poate fi împărțită după niciun criteriu discriminator”.

