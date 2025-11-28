După despărțirea de Oleksandr Șovkovski, conducerea clubului a hotărât că viitorul antrenor nu va fi ucrainean.



Vladislav Blănuță, ajuns la Kiev în luna septembrie a acestui an, va lucra sub comanda unui tehnician străin. Deși în spațiul public a apărut numele experimentatului Yuri Vernydub, actualul antrenor de la Krivbass, șefii grupării din capitala Ucrainei au refuzat categoric această pistă.



Jurnalistul Mihail Spivakovsky a dezvăluit culisele discuțiilor dintre frații Surkis. Igor și Grigori au respins imediat propunerea venită din anturajul clubului, dorind să schimbe complet „macazul” către o soluție din afara țării.



„Nu l-au luat în calcul nici măcar cinci secunde”, a punctat sursa citată, subliniind că patronii lui Dinamo nu cred în varianta unui specialist autohton pentru a redresa echipa.



Interimar de la tineret



Până când noul antrenor străin va fi instalat, de pregătirea lui Blănuță și a colegilor săi se va ocupa Igor Kostiuk, tehnicianul echipei U19.



Vladislav Blănuță, cotat la 2 milioane de euro, are contract cu Dinamo Kiev până în vara lui 2030. Atacantul român speră ca numirea noului antrenor să îi ofere mai multe minute, după ce în acest sezon a adunat 168 de minute în 6 apariții.

