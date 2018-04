Scandal din cauza biletelor la meciul Sepsi OSK-Dinamo; Sute de bilete luate de angajatii clubului

Stadionul lui Sepsi e neincapator pentru meciul cu Dinamo.

Conducerea clubului de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a anuntat miercuri, ca, in urma reactiilor de nemultumire venite din partea suporterilor care nu au mai gasit bilete la meciul cu Dinamo Bucuresti, a efectuat o ancheta interna, in urma careia a constatat o serie de "abuzuri" legate de vanzarea acestora.



"Am urmarit cu atentie nemultumirile legate de vanzarea biletelor pentru meciul Sepsi OSK - Dinamo Bucuresti, pe care le consideram justificate in urma unor analize interne. Ne cerem scuze fata de suporterii care nu au reusit sa cumpere tichete dupa ce au stat in rand ore in sir. In urma verificarilor s-au constatat abuzuri la vanzarea biletelor, iar cei responsabili vor fi trasi la raspundere. Am luat deja masuri pentru a evita in viitor astfel de greseli care aduc prejudiciu imaginii clubului si care afecteaza atmosfera in randul suporterilor. In viitor vom face tot ce este necesar pentru a-i recompensa pe suporterii nostri loiali, care au avut de suferit din cauze aflate ulterior de conducerea clubului", se arata in mesajul postat pe reteaua de socializare.

Patronul echipei, Dioszegi Laszlo, a explicat, intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ca, in total, au fost distribuite aproape 4.300 de bilete, dintre care 2.670 au fost vandute marti la cele doua case deschise la stadion, 400 de bilete au fost retinute pentru galeria proprie, 170 de bilete pentru echipele de copii ale clubului, 220 de bilete pentru sponsorii echipei, 66 de bilete pentru familiile jucatorilor de la Sepsi OSK, iar aproape 800 de bilete au fost cumparate de angajatii clubului, fara aprobarea conducerii, inainte de punerea oficiala in vanzare.

Biletele pentru meciul dintre Sepsi OSK si Dinamo Bucuresti, care se va disputa luni 30 aprilie, de la ora 18,00, pe Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe, in cadru etapei a 7-a din faza play-out a Ligii I de fotbal, au fost puse in vanzare marti dimineata si s-au epuizat in doar trei ore.

"Suporterii care nu au reusit sa cumpere tichete sunt asteptati in ziua meciului in centrul orasului unde in fata unui ecran urias isi vor putea sustine favoritii", mentioneaza conducerea clubului.

Dupa ultimul meci, cu FC Botosani, incheiat la egalitate, 2-2 (1-1), in deplasare, luni, Sepsi a acumulat 20 puncte si este pe pozitia a patra in play-out, iar Dinamo pe primul loc, cu 35 de puncte