SOLD OUT in 3 ore! Biletele la partida dintre Sepsi OSK si Dinamo au fost epuizate! Ce s-a intamplat la case

Fanii s-au inghesuit sa puna mainile pe bilete la meci!

Partida dintre ACS Sepsi OSK si Dinamo Bucuresti, programata saptamana viitoare pe stadionul din Sfantu Gheorghe in cadru etapei a 7-a a play-out-ului Ligii I de fotbal, se va disputa cu casa inchisa, biletele fiind epuizate in doar trei ore de la punerea lor in vanzare.

"Suporterii care nu au reusit sa cumpere tichete sunt asteptati in ziua meciului in centrul orasului unde, in fata unui ecran urias, isi vor putea sustine favoritii" au anuntat gazdele pe retelele de socializare.

Meciul se va juca luni 30 aprilie, de la ora 18,00, pe stadionul ''Municipal''.

Dupa ultimul meci Sepsi a acumulat 20 puncte si este pe pozitia a patra in play-out, iar Dinamo pe primul loc, cu 35 de puncte.

Sursa: Agerpres