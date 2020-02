"Sare toata ziua la cap, dar nu da niciodata cu capul! Va dati seama?" :)) Becali, SCOS din sarite de un jucator dupa meciul cu CFR!

Becali astepta sa vada la derby o versiune imbunatatita a echipei sale.

Patronul FCSB credea ca pregatirea de iarna le va scoate jucatorilor in evidenta calitatile. N-a fost asa. FCSB a facut un meci modest si a pierdut la Cluj. "N-am avut nicio sansa. Nici cu marile echipe ale lumii n-am mai simtit aa ceva" - s-a plans Becali la PRO X.

Morutan si oamenii din defensiva, Cristea, Planic si Nedelcu l-au nemultumit. Daca dupa meci i-a criticat dur pe Nedelcu si Morutan, azi, Becali s-a oprit asupra lui Cristea.

"Fundasul central, Cristea, sare toata ziua la cap, dar nu da cu capul. Asta e nefiresc. Ai sarit, dai cu capul in minge, la revedere! De ce sari, ba, daca nu dai cu capul? Pe Vinicius nu cred ca puteam sa-l luam! Stiu ei mai bine ca nu puteam sa-l luam. Am zis ca trebuie fundas central.

Morutan e mijlocas, dar se duce si gadila... Bagi piciorul la minge si ramane mingea la tine. Alta pozitie nefireasca, Oaida! Ce cauti in stanga? Acolo au fost niste lucruri in lant... Am jucat cu 3 fundasi si Oaida era mijlocas de banda. Oaida n-a fost fundas stanga. Cand am facut schimbarea pe care am facut-o, la pauza, s-a jucat altceva", a spus Becali la PRO X.

FCSB a incercat aseara in premiera sistemul 3-4-1-2, in repriza secunda a meciului din Gruia. Nedelcu, Planic si Cristea au fost fundasi centrali, in timp ce oaida a trecut in banda stanga a liniei de mijloc. La pauza, Vintila l-a inlocuit pe Momcilovic cu Darius Olaru.