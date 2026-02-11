Echipa tricoloră, din care mai fac parte Delia Folea, Mihnea Spulber și Daniel Cacina, a adunat 393,1 puncte în calificări. Performanța depășește locul 15 obținut anterior de Valentin Crețu la sanie, stabilind noul punct de referință al delegației noastre în Italia.

Daniela Toth (28 de ani) a avut o săritură de 90,5 metri, în timp ce Cacina a atins 93,5 metri, Folea 78,5 metri, iar Spulber a aterizat la 84,5 metri. Deși nu au obținut calificarea în finală, sportivii privesc cu încredere spre viitor.

Motivație suplimentară pentru următoarele probe

Săritoarea a transmis că echipa rămâne concentrată pe evenimentele care urmează sâmbătă, duminică și luni pe trambulina mare.

„Ieri m-a luat febra, răceala, n-am fost la nivelul meu maxim, însă a fost ok. E un rezultat bun, locul 12 e chiar bun. Nu am petrecut, suntem încă în competiţie, băieţii au sâmbătă, fetele duminică şi apoi luni băieții au Super-Team-ul. E cel mai bun loc la Jocurile Olimpice pentru mine. Chiar este îmbucurător şi ne dă speranţe şi energie pentru viitor, odată ce am reuşit să avem patru sportivi, două fete şi doi băieţi calificaţi. Ţări mai mari şi cu tradiţie mai puternică decât a noastră nu au reuşit să aibă echipă la start.

Ne aşteptam şi la un loc mai în faţă, dar atât s-a putut. Şi nivelul nostru a crescut, şi nivelul internaţional. Sunt diferenţe, dar am crescut odată cu nivelul, nu am rămas în urmă. Dacă se continuă să creştem aşa, sunt şanse mari peste patru ani să facem o surpriză plăcută. Ne bucurăm pentru fiecare în parte şi ne dorim rezultate cât mai bune la JO, la orice sport. Individualul pe trambulină a fost cel mai complicat din cauza presiunii, fiind prima competiţie, din cauza aşteptărilor noastre, așteptărilor altora. Însă acum cred că ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Nu mai suntem stresaţi şi încercăm să sărim cât mai bine şi cât mai curat. Să mă bucur de zbor şi de atmosfera în sine. Nu mi-am propus un loc, îmi doresc calificarea. Noi nu prea avem experienţă pe trambuline mari, nu am avut rezultate minunate, dar nu se ştie niciodată”, a spus Daniela Toth, potrivit as.ro.