Salvare pentru Ionita! Oferta URIASA pentru mijlocasul de la CFR: salariu de 600.000 euro! 

Alex Ionita nu a reusit sa se impuna ca titular in acest sezon la CFR.

Transferat pe o suma imensa de CFR de la Astra Giurgiu, Alex Ionita nu a reusit sa se impuna in echipa campioana si si-a exprimat public nemultumirea legata de statutul sau.

Salvarea lui Ionita vine din Bulgaria, de la Ludogorets. Bulgarii vor sa profite de neintelegerile dintre jucator si conducerea de la CFR si sa-l transfere in iarna, scrie Fanatik. Bulgarii platesc peste nivelul din Romania si i-au propus lui Ionita un salariu de 600.000 de euro pe sezon, dublu fata de cat castiga la Cluj. Campioana este dispusa sa-l cedeze, in conditiile in care mijlocasul e platit cu 20.000 de euro pe luna si nu este titular. Ludogorets l-a transferat recent pe Mahlangou, unul dintre cei mai buni jucatori de la Dinamo in acest inceput de sezon. Moti si Keseru sunt vedete in echipa campioanei din Bulgaria.

CFR Cluj a ratat calificarea in grupele europene, iar in campionat este pe locul 5. Patronul echipei l-a anuntat pe Iuliu Muresan ca trebuie sa gaseasca solutii de finantare in acest sezon, dupa ce s-au ratat obiectivele europene.