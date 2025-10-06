Neluțu Varga încearcă să-l convingă în această perioadă și pe Hakim Ziyech (32 de ani) să semneze cu echipa din Gruia. Fostul jucător de la Ajax, Chelsea și Galatasaray este liber de contract și ar fi tentat să accepte oferta din partea celor de la CFR Cluj.



Marocanul ar fi cerut termen de gândire până marți, 7 octombrie, iar până atunci se pregătește separat la Amsterdam, cu un antrenor personal. CFR Cluj încearcă să-l convingă cu un salariu impresionant pentru campionatul nostru, de 50.000 de euro pe lună, scrie GSP.ro.



Hakim Ziyech, negocieri cu CFR Cluj



În total, Ziyech ar putea câștiga 600.000 de euro pe an la CFR Cluj, sumă la care s-ar putea adăuga și alte bonusuri în funcție de performanțele individuale și cele cu echipa.



Oricum, salariul ar fi mult mai mic față de sumele cu care a fost obișnuit marocanul. În perioada petrecută la Chelsea, de exemplu, câștiga nu mai puțin de 5,2 milioane de euro pe sezon, mai notează sursa citată anterior.



Cotat la 4,5 milioane de euro pe Transfermarkt, Ziyech are în CV trofee importante cu Chelsea: Liga Campionilor (2021), Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.



În tricoul londonezilor a strâns 107 meciuri și 14 goluri, însă nu a reușit să confirme statutul de star pentru care fusese plătit 40 de milioane de euro.



Ziyech a ”explodat” la Ajax Amsterdam



Cariera sa a explodat la Ajax, unde a ajuns până în semifinalele Champions League și a devenit unul dintre cei mai apreciați mijlocași ofensivi din Europa.



La echipa națională, Ziyech are 64 de selecții și 25 de goluri, fiind unul dintre artizanii parcursului istoric al Marocului la Mondialul din 2022, când „leii din Atlas” au terminat pe locul patru.

