VIDEO WOW! Astrit Selmani a înscris golul anului în China, din propria jumătate

WOW! Astrit Selmani a &icirc;nscris golul anului &icirc;n China, din propria jumătate Fotbal extern Astrit Selmani, fostul jucător de la Dinamo
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Astrit Selmani (28 de ani) face senzație în China, acolo unde evoluează pentru Shaanxi Union. În ultima etapă, echipa fostului dinamovist a câștigat cu 3-1 în fața celor de la Shanghai Jiading Huilong.

TAGS:
astrit selmaniShaanxi Union
Din articol

La finele sezonului precedent, înțelegerea dintre Selmani și Dinamo a expirat, iar atacantul kosovar și-a dorit o nouă provocare. A fost dorit în Polonia și Turcia, dar a ales, în cele din urmă, liga a doua chineză.

Astrit Selmani, gol din propria jumătate în China!

În ultima etapă, fostul dinamovist a marcat un gol senzațional din propria jumătate, fără nicio șansă pentru portarul advers.

După această victorie, Shaanxi Union a ajuns pe locul nouă în liga a doua chineză, cu 31 de puncte după 25 de etape. Mai sunt cinci etape de disputat din acest sezon din campionatul Chinei, astfel că echipa lui Selmani este din ce în ce mai aproape de a-și îndeplini obiectivul, acela de a se salva de la retrogradare.

Selmani, locul 3 în clasamentul golgheterilor din Superliga, sezonul 2024/2025, are 5 meciuri și un gol la naționala statului Kosovo.

Tot în China a ajuns vara această Alexandru Mitriță (30 de ani), un alt jucător care a impresionat prin numărul golurilor marcate în Superliga, sezonul trecut. Jucătorul Craiovei a fost cumpărat de Zhejiang FC în schimbul sumei de două milioane de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de p&acirc;nă la 8.000 de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
FCU Craiova a reacționat după accidentarea-horror a lui Asamoah: &rdquo;Riscă să răm&acirc;nă paralizat&rdquo;
FCU Craiova a reacționat după accidentarea-horror a lui Asamoah: ”Riscă să rămână paralizat”
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - UTA Arad, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid. Echipele de start
FC Botoșani - UTA Arad, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid. Echipele de start
Golgheterul era la ei &icirc;n curte, dar nu l-au vrut! Dezvăluiri incredibile de la Dinamo: Unii au zis da, alții nu
Golgheterul era la ei în curte, dar nu l-au vrut! Dezvăluiri incredibile de la Dinamo: "Unii au zis da, alții nu"
Mihai Stoica a auzit ce a spus Gabi Balint despre un titular de la FCSB și i-a dat replica legendarului fotbalist: &rdquo;M-am distrat!&rdquo;
Mihai Stoica a auzit ce a spus Gabi Balint despre un titular de la FCSB și i-a dat replica legendarului fotbalist: ”M-am distrat!”
Florin Bratu, fără ocolișuri! A numit fotbalistul din Superliga care face diferența și nu ar trebui să fie rezervă
Florin Bratu, fără ocolișuri! A numit fotbalistul din Superliga care "face diferența" și nu ar trebui să fie rezervă
S-a lămurit după 12 etape: &rdquo;Dinamo și Craiova se bat la titlu. Rapid nu-mi dă &icirc;ncredere&rdquo;
S-a lămurit după 12 etape: ”Dinamo și Craiova se bat la titlu. Rapid nu-mi dă încredere”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB &ndash; Craiova: &rdquo;L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB – Craiova: ”L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?”

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al Rom&acirc;niei nu mai vede NIMIC pe teren

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al României nu mai vede NIMIC pe teren

Mirel Rădoi a răbufnit după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: Nu mă duc! Ei sunt &icirc;mpărați

Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: "Nu mă duc! Ei sunt împărați"

Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB &icirc;n timpul meciului: &rdquo;Mamă, nu mă așteptam la c&acirc;te am făcut!&rdquo;

Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul meciului: ”Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!”

Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea răm&acirc;ne paralizat

Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea rămâne paralizat

Cum arată clasamentul din Superligă după FCSB - Universitatea Craiova 1-0! Pe ce loc a urcat campioana

Cum arată clasamentul din Superligă după FCSB - Universitatea Craiova 1-0! Pe ce loc a urcat campioana



Recomandarile redactiei
Golgheterul era la ei &icirc;n curte, dar nu l-au vrut! Dezvăluiri incredibile de la Dinamo: Unii au zis da, alții nu
Golgheterul era la ei în curte, dar nu l-au vrut! Dezvăluiri incredibile de la Dinamo: "Unii au zis da, alții nu"
Mihai Stoica a auzit ce a spus Gabi Balint despre un titular de la FCSB și i-a dat replica legendarului fotbalist: &rdquo;M-am distrat!&rdquo;
Mihai Stoica a auzit ce a spus Gabi Balint despre un titular de la FCSB și i-a dat replica legendarului fotbalist: ”M-am distrat!”
Se pregătește revenirea lui Florinel Coman la FCSB?! Gigi Becali a discutat cu fotbalistul: &rdquo;Așa fac, nea Gigi!&rdquo;
Se pregătește revenirea lui Florinel Coman la FCSB?! Gigi Becali a discutat cu fotbalistul: ”Așa fac, nea Gigi!”
FC Botoșani - UTA Arad, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid. Echipele de start
FC Botoșani - UTA Arad, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid. Echipele de start
S-a lămurit după 12 etape: &rdquo;Dinamo și Craiova se bat la titlu. Rapid nu-mi dă &icirc;ncredere&rdquo;
S-a lămurit după 12 etape: ”Dinamo și Craiova se bat la titlu. Rapid nu-mi dă încredere”
Alte subiecte de interes
Cea mai dură reacție după Dinamo - Botoșani 2-2: Inacceptabil! Sunt dezamăgit și de mine. Golul meu? A fost noroc
Cea mai dură reacție după Dinamo - Botoșani 2-2: "Inacceptabil! Sunt dezamăgit și de mine. Golul meu? A fost noroc"
Lovitură pentru Dinamo! Golgheterul ratează următorul meci din campionat
Lovitură pentru Dinamo! Golgheterul ratează următorul meci din campionat
Ce mai face Astrit Selmani prin China, după debutul senzațional cu gol și pasă de gol
Ce mai face Astrit Selmani prin China, după debutul senzațional cu gol și pasă de gol
Astrit Selmani a făcut ce-a vrut la debutul &icirc;n China! Gol și pasă de gol pentru fostul atacant al lui Dinamo
Astrit Selmani a făcut ce-a vrut la debutul în China! Gol și pasă de gol pentru fostul atacant al lui Dinamo
CITESTE SI
Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

stirileprotv Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Regizorul Tudor Giurgiu: &ldquo;Suntem datori să &icirc;nțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre&rdquo;

stirileprotv Regizorul Tudor Giurgiu: “Suntem datori să înțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre”

Rom&acirc;nii str&acirc;ng cureaua, după majorarea taxelor. V&acirc;nzările din retail au scăzut cu 7,2% &icirc;n august

stirileprotv Românii strâng cureaua, după majorarea taxelor. Vânzările din retail au scăzut cu 7,2% în august

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!