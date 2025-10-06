La finele sezonului precedent, înțelegerea dintre Selmani și Dinamo a expirat, iar atacantul kosovar și-a dorit o nouă provocare. A fost dorit în Polonia și Turcia, dar a ales, în cele din urmă, liga a doua chineză.



Astrit Selmani, gol din propria jumătate în China!



În ultima etapă, fostul dinamovist a marcat un gol senzațional din propria jumătate, fără nicio șansă pentru portarul advers.



După această victorie, Shaanxi Union a ajuns pe locul nouă în liga a doua chineză, cu 31 de puncte după 25 de etape. Mai sunt cinci etape de disputat din acest sezon din campionatul Chinei, astfel că echipa lui Selmani este din ce în ce mai aproape de a-și îndeplini obiectivul, acela de a se salva de la retrogradare.

