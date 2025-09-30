După Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, ardelenii încearcă să-l aducă în România pe Hakim Ziyech, fost jucător la Ajax și Chelsea.



Ajuns la 32 de ani și liber de contract după despărțirea de Al-Duhail, extrema marocană analizează oferta clujenilor, anunță GSP.



Hakim Ziyech, aproape să semneze în Gruia



Cotat la 4,5 milioane de euro pe Transfermarkt, Ziyech are în CV trofee importante cu Chelsea: Liga Campionilor (2021), Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.



În tricoul londonezilor a strâns 107 meciuri și 14 goluri, însă nu a reușit să confirme statutul de star pentru care fusese plătit 40 de milioane de euro.

