După Zouma, mai vine un transfer de cinci stele la CFR Cluj! Chelsea plătea o avere pe el în urmă cu cinci ani
CFR Cluj continuă politica transferurilor spectaculoase și visează la o nouă mutare de răsunet. 

Hakim Ziyech Chelsea Kurt Zouma CFR Cluj
După Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, ardelenii încearcă să-l aducă în România pe Hakim Ziyech, fost jucător la Ajax și Chelsea.

Ajuns la 32 de ani și liber de contract după despărțirea de Al-Duhail, extrema marocană analizează oferta clujenilor, anunță GSP.

Hakim Ziyech, aproape să semneze în Gruia

Cotat la 4,5 milioane de euro pe Transfermarkt, Ziyech are în CV trofee importante cu Chelsea: Liga Campionilor (2021), Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. 

În tricoul londonezilor a strâns 107 meciuri și 14 goluri, însă nu a reușit să confirme statutul de star pentru care fusese plătit 40 de milioane de euro.

Cariera sa a explodat la Ajax, unde a ajuns până în semifinalele Champions League și a devenit unul dintre cei mai apreciați mijlocași ofensivi din Europa. 

La echipa națională, Ziyech are 64 de selecții și 25 de goluri, fiind unul dintre artizanii parcursului istoric al Marocului la Mondialul din 2022, când „leii din Atlas” au terminat pe locul patru.

