Hakim Ziyech va fi prezentat la noua sa echipă

După ce transferul în Arabia Saudită a plecat, iar în urma acelui episod a ieșit un adevărat scandal, marocanul nu va rămâne la Chelsea și este foarte aproape de a semna cu noua sa echipă.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Ziyech va fi jucătorul lui Galatasaray, iar campioana Turciei plănuiește să-l prezinte chiar în cursul zilei de sâmbătă.

Rămâne de văzut cu ce sumă se va alege Chelsea de pe urma mijlocașlului marocan născut în Olanda, având în vedere că acesta mai avea contract cu londonezii până în 2025.

Galatasaray want to announce Hakim Ziyech as new signing today. ????????????????