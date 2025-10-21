Ioan Ovidiu Sabău face parte dintr-un club cu adevărat select al fotbalului românesc. Pentru că, pe lângă faptul că a fost un jucător uriaș, Sabău s-a remarcat mereu și prin bun simț și decență.

Probabil, de aceea, fostul mijlocaș și-a găsit mai greu locul în peisajul toxic din întrecerea internă, ca antrenor. Chiar și așa, Sabău a lăsat o impresie foarte bună și pe banca tehnică. Dovadă și rezultatele pe care le-a avut la Universitatea Cluj. Adică, o formație pe care a luat-o de la retrogradare și pe care a dus-o până în preliminariile cupelor europene.

Cum însă orice început are și un sfârșit, perioada bună pe care Sabău a avut-o la formația ardeleană s-a încheiat, în acest sezon. Și de această dată însă, fostul internațional a dat dovadă de bun simț. Pentru că, simțind că nu poate ajuta Universitatea, Sabău a insistat să plece. Mai întâi, în vară. Atunci, a fost refuzat de conducere. Acum însă, după înfrângerea din weekend cu FC Botoșani (0-2), Sabău și-a anunțat, din nou, plecarea. Și, din păcate, de această dată a fost pus într-o postură penibilă!

„Am realizat că am fost naiv“

În loc să semneze rezilierea contractului cu acordul părților, conducerea Univeristății Cluj a transformat subiectul plecării lui Sabău într-unul tare neplăcut pentru tehnicianul de 57 de ani. Care, ieri, a și fost nevoit să se întoarcă în fața echipei, pentru a mai conduce un antrenament! Explicația acestei situații a oferit-o acum Sabău, în dialog cu Digi Sport.

„Mă interesează doar ca echipa să aibă liniște, doar că după ceea ce s-a întâmplat ieri am rămas cu un gust amar. Mi-am dat seama că nu am fost respectat de către conducere. Îmi pare rău să spun asta. Este simplu. De comun acord, după joc, am zis că e bine să plec eu, echipa are nevoie de altceva. Ieri (n.r. - luni) trebuia să reziliem contractul, dar ei au spus că trebuie să apară ca demisie. Să scriu demisie, dar avocatul a spus că nu se poate asta, din punct de vedere legal, nu că nu aș fi vrut eu. Atunci au zis că nu se poate semna și că trebuie să mă prezint la echipă. Asta m-a durut foarte tare. Să te duci să te prezinți în fața echipei după ce ai plecat, asta mi se pare penibil. Lipsă totală de respect. M-a durut foarte tare pentru că mi-am dat seama că nu am fost respectat de cei care au fost lângă mine. După un an excepțional, nopți nedormite, implicare totală... Nu am putut să înțeleg. Nu o să spun alte lucruri, vreau doar ca echipa să aibă liniște. Sunt greșeli care se pot face de ambele părți, dar să ajungi să ți se spună să te prezinți la echipă dacă nu ești de acord cu ce își doresc ei.. Doar să semnezi o demisie să dea bine pentru public. Să nu te gândești la o persoană că o pui într-o situație penibilă. Nu mă așteptam, dar am realizat că am fost naiv. Asta e realitatea“, a povestit Ioan Ovidiu Sabău.

În acest al treilea mandat la Universitatea Cluj, început în august 2023, Sabău a adunat 95 de meciuri: 37 de victorii, 29 de egaluri, 29 de înfrângeri, golaveraj: 122-103.

După ce echipa a rămasă fără „principal“, s-a vehiculat că șefii Universității sunt în negocieri cu Cristiano Bergodi și cu Adrian Mutu, amândoi liberi de contract, în momentul de față.

