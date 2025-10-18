Ioan Ovidiu Sabău și-a dat demisia de la U Cluj, după 0-2 cu FC Botoșani, pe Cluj Arena, în etapa a 13-a din Superliga României.
"În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului.
Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.
FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut", au scris cei de la U Cluj, pe rețelele sociale.
Liderul şi-a luat rolul în serios la Cluj şi Mihai Bordeianu a şutat periculos în minutul 14, dar Lefter a respins, iar în minutul 34 Kovtalyuk a trimis în bară, cu o lovitură de cap. Gazdele au replicat doar prin ocazia lui Lukic, din minutul 42 şi la pauză a fost scor alb. Grozavu a mutat la începutul reprizei secunde şi l-a introdus în joc pe Cîmpanu. Iar jucătorul de 25 de ani a deschis scorul, în minutul 53, cu un şut superb, de la 20 de metri. Lukic a înscris, în minutul 64, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, iar Ongenda a stabilit rezultatul final în minutul 68, cu un şut din careu, deviat uşor de Mikanovic.
FC Botoşani s-a impus cu 2-0 la Cluj şi este lider cu 28 de puncte, în timp ce Universitatea rămâne fără victorie pe teren propriu în acest sezon şi se află pe locul 10, cu 14 puncte.
U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Toşca (Macalou 58) – Murgia (Drammeh 59), Bic (D. Nistor 59) – Postolachi, Fabry (A. Trică 73), Chipciu (Miguel Silva 58) – Lukic. ANTRENOR Ioan Ovidiu Sabău
FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, G. Miron, Diaw, Ţigănaşu – Aldair Ferreira (E. Papa 72), M. Bordeianu – A. Dumitru (G. Cîmpanu 46), Ongenda (G. David 88), Mitrov (Mailat 46) – Kovtalyuk (Dumiter 77). ANTRENOR Leo Grozavu
Cartonaşe galbene: Chipciu 43, J. Cisse 81
Arbitri: Szabolcs Kovacs - Adrian Vornicu, Marius Badea