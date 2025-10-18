Ioan Ovidiu Sabău și-a dat demisia de la U Cluj, după 0-2 cu FC Botoșani, pe Cluj Arena, în etapa a 13-a din Superliga României.



"În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului.



Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.

FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut", au scris cei de la U Cluj, pe rețelele sociale.



