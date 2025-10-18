NEWS ALERT Sabău și-a dat demisia de la U Cluj! Comunicatul clubului

Sabău și-a dat demisia de la U Cluj! Comunicatul clubului Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sabău a plecat de la U Cluj.

TAGS:
demisieU Clujsabau

Ioan Ovidiu Sabău și-a dat demisia de la U Cluj, după 0-2 cu FC Botoșani, pe Cluj Arena, în etapa a 13-a din Superliga României. 

"În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului.

Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp. 

FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut", au scris cei de la U Cluj, pe rețelele sociale. 

Liderul şi-a luat rolul în serios la Cluj şi Mihai Bordeianu a şutat periculos în minutul 14, dar Lefter a respins, iar în minutul 34 Kovtalyuk a trimis în bară, cu o lovitură de cap. Gazdele au replicat doar prin ocazia lui Lukic, din minutul 42 şi la pauză a fost scor alb. Grozavu a mutat la începutul reprizei secunde şi l-a introdus în joc pe Cîmpanu. Iar jucătorul de 25 de ani a deschis scorul, în minutul 53, cu un şut superb, de la 20 de metri. Lukic a înscris, în minutul 64, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, iar Ongenda a stabilit rezultatul final în minutul 68, cu un şut din careu, deviat uşor de Mikanovic.

FC Botoşani s-a impus cu 2-0 la Cluj şi este lider cu 28 de puncte, în timp ce Universitatea rămâne fără victorie pe teren propriu în acest sezon şi se află pe locul 10, cu 14 puncte.

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Toşca (Macalou 58) – Murgia (Drammeh 59), Bic (D. Nistor 59) – Postolachi, Fabry (A. Trică 73), Chipciu (Miguel Silva 58) – Lukic. ANTRENOR Ioan Ovidiu Sabău

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, G. Miron, Diaw, Ţigănaşu – Aldair Ferreira (E. Papa 72), M. Bordeianu – A. Dumitru (G. Cîmpanu 46), Ongenda (G. David 88), Mitrov (Mailat 46) – Kovtalyuk (Dumiter 77). ANTRENOR Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: Chipciu 43, J. Cisse 81

Arbitri: Szabolcs Kovacs - Adrian Vornicu, Marius Badea

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au &icirc;nchis gazele &icirc;naintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
ULTIMELE STIRI
Mirel Rădoi, o nouă reacție &icirc;n războiul cu Lucescu: Prefer să fiu furat dec&acirc;t să c&acirc;știg ajutat
Mirel Rădoi, o nouă reacție în războiul cu Lucescu: "Prefer să fiu furat decât să câștig ajutat"
O nouă șansă pentru perla lui Gigi Becali. Un jucător de la FCSB revine titular &icirc;n campionat după 2 luni
O nouă șansă pentru "perla" lui Gigi Becali. Un jucător de la FCSB revine titular în campionat după 2 luni
Papeau, explicație incredibilă pentru ratarea anului: &bdquo;Asta am vrut să fac...&ldquo;
Papeau, explicație incredibilă pentru ratarea anului: „Asta am vrut să fac...“
Jean Vlădoiu surprinde după eșecul din Bănie: Am c&acirc;știgat multe! Mergem &icirc;n Giulești să batem
Jean Vlădoiu surprinde după eșecul din Bănie: "Am câștigat multe! Mergem în Giulești să batem"
Fostul jucător de la FCSB nu &icirc;și găsește echipă! Unde a ajuns: &rdquo;Nu se pune problema să semnez!&rdquo;
Fostul jucător de la FCSB nu își găsește echipă! Unde a ajuns: ”Nu se pune problema să semnez!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Mihai Stoica, reacție neașteptată după lovitura dată de UEFA &icirc;n războiul Steaua - FCSB

Mihai Stoica, reacție neașteptată după lovitura dată de UEFA în războiul Steaua - FCSB

Victor Pițurcă a numit echipa din Rom&acirc;nia cu care ar semna: &bdquo;Acolo aș reveni!&rdquo;

Victor Pițurcă a numit echipa din România cu care ar semna: „Acolo aș reveni!”

ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 &euro;. Alte 8 cluburi, somate să plătească

ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească

Cu lacrimi &icirc;n ochi, Costel G&acirc;lcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: &rdquo;Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu&rdquo;

Cu lacrimi în ochi, Costel Gâlcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: ”Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu”

Se cere intervenția UEFA după ce Florin Prunea l-a jignit pe Jurgen Klopp: Incredibil! Chiar se tolerează orice?

Se cere intervenția UEFA după ce Florin Prunea l-a jignit pe Jurgen Klopp: "Incredibil! Chiar se tolerează orice?"



Recomandarile redactiei
O nouă șansă pentru perla lui Gigi Becali. Un jucător de la FCSB revine titular &icirc;n campionat după 2 luni
O nouă șansă pentru "perla" lui Gigi Becali. Un jucător de la FCSB revine titular în campionat după 2 luni
Fostul jucător de la FCSB nu &icirc;și găsește echipă! Unde a ajuns: &rdquo;Nu se pune problema să semnez!&rdquo;
Fostul jucător de la FCSB nu își găsește echipă! Unde a ajuns: ”Nu se pune problema să semnez!”
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!
Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!
Papeau, explicație incredibilă pentru ratarea anului: &bdquo;Asta am vrut să fac...&ldquo;
Papeau, explicație incredibilă pentru ratarea anului: „Asta am vrut să fac...“
Metaloglobus - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana, &icirc;n goana după puncte
Metaloglobus - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana, în goana după puncte
Alte subiecte de interes
&rdquo;Și-a prezentat demisia&rdquo; rapid! Anunțul mult așteptat despre antrenor a fost făcut de club
”Și-a prezentat demisia” rapid! Anunțul mult așteptat despre antrenor a fost făcut de club
Ovidiu Burcă, OUT de la Dinamo. Comunicatul oficial: Mult succes &icirc;n carieră!
Ovidiu Burcă, OUT de la Dinamo. Comunicatul oficial: "Mult succes în carieră!"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Hagi e pe val, un fost component al Generației de Aur a remarcat un aspect esențial &icirc;n jocul Farului&nbsp;
Hagi e pe val, un fost component al Generației de Aur a remarcat un aspect esențial în jocul Farului 
Dinamo isi cauta manager dupa plecarea lui Dinu Gheorghe! Ce varianta i-a propus Rednic lui Negoita
Dinamo isi cauta manager dupa plecarea lui Dinu Gheorghe! Ce varianta i-a propus Rednic lui Negoita
CITESTE SI
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au &icirc;nchis gazele &icirc;naintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

stirileprotv Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. &bdquo;Etajul 7 a ajuns la etajul 5&rdquo;

stirileprotv Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

Medicul Flavia Groșan, &icirc;n comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

stirileprotv Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!