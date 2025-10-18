George Cîmpanu a deschis scorul în minutul 53, iar Hervin Ongenda a dublat avantajul moldovenilor și a stabilit scorul final în minutul 68.

Ioan Ovidiu Sabău: ”După ce mă ridic de aici, vedem dacă mai am energie!”

Astfel, U Cluj continuă forma modestă din acest sezon, iar paharul s-a umplut pentru Ioan Ovidiu Sabău. La conferința de presă de la finalul meciului, Sabău a vorbit din nou despre despărțirea de U Cluj, în contextul în care nu reușește să redreseze echipa. Totuși, tehnicianul a spus că va lua o decizie în următoarele zile.

După eșecul cu Csikszereda Miercurea Ciuc, tehicianul a anunțat că va pleca de la echipă, însă Sabău a fost convins de către cei din conducerea clubului să rămână pe banca tehnică.

”În astfel de situații, când arăți ca o echipă de amatori, fără viață, e foarte greu să înțeleg, să accept, dar realitatea este cea pe care o vedeți și dumneavoastră. Nu poți să depășești un adversar unu la unu, nu poți să dai o pasă clară, să ai o identitate de joc, sunt multe chestiuni pe care nu le poți explica în 5-10 minute. Botoșani a dominat, jucători cu mult curaj, au câștigat majoritatea duelurilor. Noi suntem o echipă fără vlagă, stoarsă.

Performanța înseamnă multe alte lucruri, multă lume se așteaptă să spun foarte multe, să clarific ce se întâmplă, dar e greu să găsești diagnosticul. Nu e ușor să identifici cauzele și să găsești soluțiile. E foarte greu să repetăm 50% din ce a fost sezonul trecut. Ei își doresc, sunt convins, dar e o echipă fără putere, fără vlagă.

Am avut un discurs, în care le-am explicat cum stau lucrurile, cum arată echipa, cum arată fiecare, ce are fiecare de făcut. Nu stă doar în puterea mea să găsesc soluții. Viața merge înainte, se întâmplă ca după un an excepțional să apară și astfel de momente. Le-am dat mari speranțe suporterilor, iar dezamăgirea e de două ori mai mare.

După ce mă ridic de aici, vedem dacă mai am energie. E o criză, se vede că echipa nu arată deloc bine. Lipsesc multe lucruri. M-am străduit să îi ajut, să găsesc sisteme de joc, nopți nedormite. Veți afla mâine – poimâine ce se va întâmpla”, a spus Sabău la conferință.

Sabău s-ar fi decis să plece de la U Cluj

Înfrângerea suferită cu FC Botoșani i-ar putea fi ”fatală” fotbalistic antrenorului.

Conform, digisport.ro, Sabău ar fi hotărât să plece de pe banca ”Șepcilor Roșii”. Rămâne însă de văzut dacă antrenorul va fi convins și de această dată să rămână la echipă.

