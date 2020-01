Gol senzational marcat de Olimpiu Morutan.

FCSB se dezlanutie in al treilea amical al iernii. Ros-albastrii au deschis scorul in minutul 15 prin Florinel Coman, iar 8 minute mai tarziu si-au dublat avantajul dupa un autogol. In minutul 33, Olimpiu Morutan a fost servit ideal de Valentin Cretu, a ridiculizat un fundas, si a marcat cu un sut la coltul scurt.