Inca un nume taiat de pe lista neagra de la FCSB! Becali a mai dat afara un jucator

Gigi Becali continua curatenia de iarna.

Dupa Ciorbadjiski, Tsoumou, Moutinho sau Hora, Claudiu Belu pleace de la FCSB. Fundasul dreapta in varsta de 26 de ani va fi imprumutat la Voluntari pana in vara, salariul urmand a fi suportat in egala masura de ambele parti, informeaza Fanatik.

Claudiu Belu a venit liber de contract in 2019 de la Astra si a bifat doar 9 meciuri, ultimul fiind pe 26 septembrie in Cupa Romaniei.

Voluntariul vrea cu orice pret sa evite retrogradarea si s-a intarit in aceasta iarna. Pe langa Belu, la ilfoveni au mai ajuns Pascanu si Eric de Oliveira.