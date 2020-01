Gardos da cartile pe fata in cazul lui Chipciu! De ce nu a mers la FCSB? "Iti risti cariera daca i se pune pata lui Becali!"

Florin Gardos a vorbit despre situatia lui Alex Chipciu.

Cei doi au fost coechipieri la FCSB timp de doi ani si jumatate, reusind sa castige titlul de doua ori. Gardos e de parere ca bunul sau prieten Chipciu a ales sa se intoarca in tara la CFR si nu la FCSB din cauza stilului impus de Becali la echipa sa.

"Daca ne uitam la toti cei care au revenit la FCSB... Eu cred ca iti asumi un mare risc sa mergi acolo spre finalul carierei, depinzi de patron, care promoveaza jucatori tineri. Iti risti cariera, daca i se pune pata lui Becali, asa cum a fost in cazul lui Stoian. La Cluj sigur va avea liniste. CFR are jucatori experimentati, merg bine in Europa si castiga trofee", a spus Gardos la DigiSport.

Meme Stoica s-a declarat dezamagit de faptul ca fostul jucator al FCSB a ales sa mearga la o adversara din Liga 1, desi a avut oferte mai bune din afara tarii, inclusiv de la Gaziantep, echipa lui Sumudica.

Alex Chipciu va avea un salariu urias la CFR: 30.000 de euro pe luna, devenind astfel al doilea cel mai bine platit fotbalist din Liga 1, dupa Adi Popa, care incaseaza 50.000 de euro lunar.