"Cand a iesit din inchisoare era sa pierdem titlul!" Atac cu TALPA la adresa lui Gigi Becali! Un fost jucator de la FCSB il desfiinteaza pe patronul ros-albastrilor si lanseaza o serie de declaratii ULUITOARE

Un fost jucator al celor de la FCSB vorbeste despre perioada petrecuta la echipa.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Guilherme Sitya, a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB si a oferit o serie de declaratii care il au in vizor pe patronul ros-albastrilor, Gigi Becali. Acesta a evoluat pentru ros-albastri in perioada 2015-2016, cand a castigat titlul de campion.

"Toti stiu ce se intampla cu Gigi, nu sunt nici eu de acord cu ce face, ar trebui sa se schimbe ceva. Dar daca un jucator accepta sa se duca la FCSB, stie ce-l asteapta si nu mai poate comenta, nu se mai poate plange.

Acolo este presiune mare. Eu am obtinut trei trofee acolo si cand am ajuns la FCSB, domnul Becali era inchis. A iesit dupa si pe final era sa pierdem titlul. Au fost ceva emotii.

A fost o experienta pozitiva, eu am fost foarte fericit peste tot prin Romania unde am jucat. Si la Petrolul si la Chiajna si la FCSB. Eu cred ca am dat ceva inapoi echipelor care au avut incredere in mine. Nu regret nimic din ce am trait acolo. Mare parte din cariera mea o datorez Romaniei, care va avea mereu un loc special in inima mea, un loc super special. Am legat mari prietenii in fotbalul de acolo", a declarat Guilherme, pentru Prosport.