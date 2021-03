"Sa nu-l mai vad in viata mea! Am fost in transa cand am aflat!" Reactie INCREDIBILA a lui Jerry Gane cand a aflat ce a facut Gueye!

Antrenorul lui Dinamo are probleme peste probleme!

Jerry Gane face tot mai greu fata presiunii din Stefan cel Mare. Antrenorului nu i-a venit sa creada cand a aflat de la medicul lui Dinamo ca Gueye a fost prins dopat cu cocaina la meciul de Cupa cu FCSB. Gane s-a temut ca Dinamo isi poate pierde locul in Cupa Romaniei! Nu vrea sa mai aiba de-a face cu fotbalistul senegalez, despre care spune ca l-a dezamagit profund.

"Cand m-a sunat doctorul sa-mi spuna, am ramas mut minute bune. Fix asta ne mai lipsea noua la Dinamo. Nu era de ajuns ce probleme avem. Am fost in transa pana cand m-a linistit doctorul, ma gandeam ca o sa pierdem meciul cu FCSB din Cupa. Au mai fost testati doi jucatori, Fabbrini si Filip, ei au fost in regula. Gueye n-a lipsit si nici n-a intarziat la vreun antrenament.

Se antrena normal, nu m-a facut sa-l banuiesc ca e capabil de asa ceva. In toamna, cand era Contra la echipa, ne-a zis ca e in depresie, ca are probleme mari cu banii. De atunci, l-am folosit destul de mult. Nu mai vreau sa vorbesc vreodata cu el. Sa nu-l mai vad! Ce sa mai am eu de discutat cu el cand a facut asa ceva!

E incredibil, chiar nu-mi vine sa cred! A venit vestea asta ca o bomba! Sa raspunda pentru ce-a facut. Incredibil, incredibil, incredibil. Ce am trait din vara si pana acum la Dinamo e ceva iesit din comun, aproape ca nu mai are ce sa se intample deosebit pentru ca au avut deja loc toate la Dinamo", a spus Gane pentru gsp.ro.