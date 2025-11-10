Chiar dacă a condus încă din minutul 3, Hermannstadt a întors rezultatul și a fost aproape de a câștiga toate cele trei puncte din meciul cu FCSB, dar Dennis Politic a dat lovitura în prelungirile partidei, când campioana era în zece după eliminarea lui Daniel Bîrligea, și a adus un punct pentru echipa sa.



La finalul partidei, fostul dinamovist a oferit o primă reacție după ce a ”spart gheața”. Inevitabil, acesta a fost întrebat și despre fosta sa echipă, aflată pe locul trei după 16 etape.



Politic se gândește acum la ce are de făcut la actuala sa echipă și spune că ”nu-l încearcă nimic” atunci când își urmărește foștii colegi din fața televizorului.



Dennis Politic a uitat de Dinamo: ”Am luat decizia bună”



„Vă dați seama că aud și eu chestiile astea (n.r. - că Dinamo a ieșit mai câștigată din schimbul Musi - Politic). Încerc să nu le pun la suflet. Îmi văd doar de treaba mea, să dau totul la fiecare antrenament și să rămân sănătos.



Atâta timp cât sunt pe teren, încerc să demonstrez. Am luat decizia bună, nu regret absolut deloc. Nu îmi place să trăiesc cu regrete, în general, în viață. Fac tot ce ține de mine, iar ce nu pot controla nu e treaba mea.



Atât am de spus. Urmăresc meciurile din Superligă, inclusiv pe cele ale lui Dinamo. (n.r. - Te încearcă ceva anume?) M-am uitat, dar nu mă încearcă nimic. Eu sunt aici, îmi doresc binele FCSB-ului și al meu.



Personal cred că meritam mai mult din acest meci. Aveam mare încredere că vom câștiga, voiam cele trei puncte. Am avut șansa să închidem jocul, mă bucur că am intrat și am marcat. Nu știu ce va urma, dar un gol înseamnă o bucurie. Fiecare gol este o bucurie și înseamnă și un punct pentru echipă, a spus Politic, la zona mixtă.



Pentru Dennis Politic, acesta a fost al treilea gol pentru FCSB și primul în campionat, după ce a mai marcat în Supercupa României (2-1 cu CFR Cluj) și preliminariile cupelor europene.



FCSB se pregătește pentru meciul cu Petrolul



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

