"Niste idioti!" Dani Coman, furios la finalul partidei cu FCSB! Ce l-a suparat pe presedintele Astrei

Astra a invins-o pe FCSB pe teren propriu, scor 3-2.

Dani Coman, presedintele Astrei, i-a atacat la finalul meciului pe cei care au suspectat partida de blat.

"Niste idioti! Acum va fi o lupta deschisa la titlu, jucam cu CFR. Chiar le-am spus la sedinta tehnica ca de data asta ne apucam de fotbal, pentru meciuri ca cel din seara asta, ca meciul cu CFR", a spus presedintele giurgiuvenilor la finalul partidei.

Dani Coman: "Imi doresc ca Alibec sa plece!"

Presedintele clubului spune ca Alibec merita un nou contract pe 'masura valorii lui' si isi doreste sa prinda un transfer in vara aceasta:

"La vara, Alibec sper sa isi gaseasca un contract pe masura valorii lui. In momentul de fata niciun jucator nu are vreo oferta concreta. Sunt doar discutii. Si eu imi doresc ca Alibec sa plece. Imi doresc sa prinda si el un contract pe masura valorii pe care o are, sa castige milioane de euro, asa cum au facut-o multi jucatori care nu se ridica nici la 30% din valoarea lui Alibec", a mai spus Dani Coman.