ANALIZA: CFR si Craiova, cap la cap in lupta pentru TITLU. FCSB e arbitru de lux, program mai usor pentru clujeni, dar "FINALA" e in Banie

Esecul FCSB-ului cu Astra (2-3) le-a lasat in cursa pentru titlul de campioana doar pe CFR Cluj si CSU Craiova.

Urmeaza 5 etape de foc la varful clasamentului din play-off, atat CFR cat si Craiova avand motive intemeiate sa spere la castigarea campionatului. Cu un singur punct in fata oltenilor, echipa lui Dan Petrescu a ajuns in postura de a tremura serios in tentativa de aparare a ultimelor doua trofee interne obtinute in Liga I.

Privind calendarul pe care cele doua echipe il au in fata in returul play-off-ului, primul lucru care atrage atentia e posibilul meci cu titlul pe masa din ultima etapa, programat pe "Ion Oblemenco". Cu o noua victorie in fata CFR-ului sau cu un egal, Craiova va avea avantaj la "directe", astfel ca va fi campioana chiar in caz de egalitate de puncte la finalul stagiunii.

Pana atunci mai sunt insa 4 runde in care orice se poate intampla. Cum Craiova are 3 deplasari (Gaz Metan, Botosani si Astra) plus un meci acasa cu FCSB, CFR Cluj pare sa aiba un program mai usor si mai echilibrat, cu 2 deplasari (Astra si FCSB) si alte 2 partide pe teren propriu (Gaz Metan si Botosani).

Pentru ca niciuna dintre restul echipelor din play-off nu e scoasa din lupta pentru un loc de cupa europeana, se va juca la intensitate maxima, cel putin in urmatoarele doua-trei etape. Este si perioada in care FCSB va intalni atat Craiova, in Banie, cat si CFR, pe Arena Nationala, fapt care ii transforma pe ros-albastrii intr-un "arbitru" de lux, care poate inclina balanta intr-o parte sau alta.

Ca un amanunt important, FCSB - CFR e programat cu cateva zile inainte de finala Cupei Romaniei (22 iulie), unde bucurestenii sunt ca si calificati si unde vor juca, aproape sigur, cu Sepsi. In aceste conditii, ramane de vazut ce va decide Gigi Becali cu privire la menajarea sau nu a titularilor in confruntarea de campionat.

Programul lui CFR Cluj (36 de puncte)

Astra (d)

Gaz Metan (a)

FCSB (d)

Botosani (a)

Craiova (d)

Programul lui CSU Craiova (35 de puncte)

Gaz Metan (d)

FCSB (a)

Botosani (d)

Astra (d)

CFR Cluj (a)