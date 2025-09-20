S-a spart gheața la FC Botoșani - FCSB! Nu s-a mai întâmplat așa ceva de mai bine de doi ani

Pe terenul moldovenilor, Mykola Kovtalyuk a reușit o performanță pe care nu o mai bifase de peste doi ani: o „dublă” într-un meci oficial.



Ultima o dată când atacantul ucrainean marca de două ori într-o singură partidă se întâmpla pe 25 august 2023, într-un 5-1 pentru FC Dila Gori împotriva celor de la Shukura, în prima ligă din Georgia. Atunci, Kovtalyuk era titular și juca toate minutele.



Nu s-a mai întâmplat așa ceva de mai bine de doi ani



De altfel, perioada petrecută la Dila Gori rămâne cea mai prolifică din cariera lui. În tricoul georgienilor, atacantul de 1,91 metri a înscris 48 de goluri și a oferit 10 pase decisive în 95 de meciuri.

