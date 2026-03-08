Patronul roș-albaștrilor a explicat în exclusivitate pentru Sport.ro că Rădoi vine doar pentru a ajuta și nu cere bani, iar la finalul mandatului temporar se va stabili viitorul colaborării. DETALII AICI

Vali Badea: „Rădoi are un avantaj pe care nu îl mai are nimeni”

Valentin Badea, fost atacant al FCSB, a explicat de ce Rădoi reprezintă varianta ideală. Tehnicianul revine la FCSB la zece ani după primul său mandat, într-un moment delicat. Echipa se află pentru prima dată în play-out și trebuie să obțină un loc între 7 și 8 pentru a juca baraje ce pot duce la preliminariile UEFA Conference League.

„Mirel Rădoi este un simbol al clubului, un stelist adevărat. Are un avantaj pe care nu îl mai are nimeni, a stat foarte mult timp cu Olăroiu, cel mai bun antrenor pe care l-am avut. El merge cu filosofia lui Olăroiu, este un antrenor specializat, a investit mult în cursuri și poate confirma din nou, așa cum a făcut și la națională”, a spus Badea la GSP.

Decizia fostului selecționer pare a fi inspirată de precedentul mentorului său, Cosmin Olăroiu. În 2011, Olăroiu a salvat FCSB de la ratarea cupelor europene într-un mod inedit, prezentat de Sport.ro aici.

﻿ Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.