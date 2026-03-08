Antrenorul și-a dat acordul și a revenit în Superligă! A condus deja primul antrenament

Superliga
Marius Croitoru (45 de ani) este noul antrenor al celor de la FC Botoșani. 

Marius Croitoru a revenit la Botoșani, mutare anunțată de Sport.ro în urmă cu o săptămână, și a condus duminică prima ședință de pregătire. Antrenorul a ajuns la stadion în jurul orei 10:30 și a avut o discuție cu jucătorii în vestiar, fiind prezentat oficial lotului de către acționarul clubului, Petrică Parfenov. Tehnicianul s-a implicat imediat și în antrenament, intrând chiar la tradiționalul exercițiu „5 contra 2” alături de jucători, informează btonline.

Marius Croitoru a revenit în Superliga!

Este al treilea mandat al lui Croitoru la FC Botoșani, după perioadele 2019–2022 și iunie–august 2023. În primul mandat a reușit cea mai bună performanță din istoria clubului, calificarea în play-off și participarea în cupele europene. De această dată, el poate ocupa oficial funcția de antrenor principal, după ce a obținut Licența Pro.

Croitoru îl înlocuiește pe Leo Grozavu, demis după ce echipa a ratat calificarea în play-off. În prima parte a sezonului, FC Botoșani a fost una dintre surprizele campionatului și chiar a ocupat pentru o perioadă prima poziție în clasament.

În cariera de antrenor, Marius Croitoru le-a mai pregătit pe FCU Craiova și FC Argeș. Potrivit informațiilor Sport.ro, tehnicianul a refuzat două oferte din Liga 2, una dintre ele venind de la Politehnica Iași, deoarece și-a dorit să continue în prima ligă.

