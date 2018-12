ARMA neasteptata in lupta pentru TITLU! Becali se gandea sa-l dea afara, acum a reusit sa ajunga la un RECORD

Dupa un inceput mai slab de sezon, Rusescu poate deveni marcatorul de altadata.

Raul Rusescu este unul dintre jucatorii criticati de Gigi Becali, patronul de la FCSB. Venit in aceasta vara de la Osmanlispor, atacantul nu a impresionat in prima parte a sezonului, insa a inceput sa marcheze tot mai des pe masura ce s-a reacomodat in tricoul ros-albastru. Venit mai mult din postura de rezerva, Rusescu a marcat trei goluri in acest sezon, ultimul dintre ele la Botosani.

Raul are acum un total de 57 de goluri in Liga 1, cel mai bun sezon fiind 2012/13, cand a devenit golgheterul campionatului, cu 21 de reusite. In acel sezon, FCSB a devenit campioana Romaniei, fiind antrenata de Laurentiu Reghecampf. De altfel, Reghecampf este antrenorul sub comanda caruia Rusescu a reusit sa marcheze cele mai multe goluri, 26 in 47 de partide.

Mai mult, Raul Rusescu a marcat impotriva a 24 de echipe diferite in Liga 1, exact numarul sau norocos pe care il poarta pe tricou. Din cele 24, numai 11 echipe mai sunt astazi in Liga 1. FC Brasov, Ceahlaul, Bistrita sau U Cluj, echipe contra carora atacantul marca constant, se afla in Liga a 2-a, mai jos sau au disparut de pe scena fotbalistica. Rusescu a marcat chiar si impotriva FCSB-ului in perioada in care evolua pentru Unirea Urziceni, golul sau fiind cel care a dus titlul la Urziceni in sezonul 2008/09.

Victima preferata a lui Rusescu este FC Brasov, echipa contra caruia a marcat 7 goluri in tot atatea partide. In meciurile cu marea rivala, Dinamo, atacantul a punctat de 6 ori, iar contra Ceahlaului din Piatra Neamt a inscris 5 goluri.

De-a lungul carierei, Raul Rusescu a castigat de trei ori titlul in Romania, de doua ori cu FCSB si o data cu Unirea Urziceni. Atacantul este considerat castigator de UEFA Europa League in sezonul 2013/14, perioada in care facea parte din lotul de la Sevilla.