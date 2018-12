"E ANARHIE! Nu-l asculta pe Dica! I-ati vazut pe Messi si Ronaldo sa faca ASTA?" Becali a iertat antrenorul si face PRAF jucatorii! Rusescu, criticat ca A DAT GOL!

Gigi Becali nu a menajat niciun jucator dupa infrangerea umilitoare cu Sepsi, scor 2-4.

Gigi Becali l-a criticat pe Nicolae Dica dupa partida cu Sepsi, pierdut categoric. La o zi distanta, Becali si-a schimbat discursul si ii critica pe jucatori ca nu asculta indicatiile antrenorului! Doar cativa dintre ei au scapat de furia lui Becali.

"Eu nu ma mai supar de la fotbal, iau lucrurile asa cum sunt. Dezamagit sunt pentru ca nu o sa imi iasa planurile de viitor. Ce s-a intamplat, asta e. Daca nu iau campionatul nu mai pot sa iau 30-40 de milioane pe Man.

Daca nu iau campionatul, nu mai creste Coman, nu mai creste Man, nu mai creste Tanase. Nu mai pot sa realizez proiectul meu, aman iar un an. Jucatorii trebuie sa inteleaga un lucru: e adevarat, Dica e de varsta lor, dar daca nu il asculta si joaca fiecare dupa <<ureche>>, nu pot sa ajunga mari. Man face fotbal total doar daca asculta antrenorul. Antrenorul iti spune ca trebuie sa faci asta, asta, cu sfintenie trebuie sa asculti.



Coman, in continuare cred ca e mai talentat decat Man. Dar el sta in neascultare. Neymar e mai mare decat Coman? Messi e mai mare decat Coman? Ronaldo e mai mare decat Coman? Pai n-am vazut pe niciunul ca da gol din corner. Ca ei sunt fotbalisti mari. Dar toti asculta antrenorul. Man vad ca asculta de antrenor, si mai sunt cativa. Teixeira asculta, Tanase asculta. Daca nu asculta toti, nu iese ce trebuie. Forta grupului, cum spune Ionut Chirila. Nu mai este forta si atunci nu mai iese nici valoarea lor la iveala. Man ce sa faca singur? Nu poate castiga la infinit de unul singur.



Respectati-va pe voi si ascultati ce spune antrenorul . Din moment ce dai mereu la poarta din corner, e clar ca nu asculti antrenor. A dat o data Ianis, a dat Coman, dar n-ai cum sa dai mereu. Tu vrei sa dai gol din corner, e neascultare. Nu e bine (ca Rusescu a executat lovitura libera desi Coman trebuia sa bata), nu am nevoie sa dai gol, am nevoie sa stai in ascultare. Anarhie, acum toti cu Facebook-ul asta, toti vor sa fie sefi. Neascultarea e pacatul diavolului. Dica trebuie sa stie sa dea militaria jos, nu toti sunt facuti pentru asta. Ceea ce face la antrenament, jucatorii nu fac. Degeaba stie el fotbal. Supararea mea este ca nu o sa-mi iasa calculele.



Daca noi in 11 oameni, aia de la Gaz Metan in 10 si ne dominau. Pai nu aveam posesia. Asta e supararea. Bani nu fac, daca nu castig campionatul, nu fac bani. Daca iau campionatul si mergem in grupele UEFA Champions League, nu mai cer 30 de milioane de euro. Parerea mea este ca Man la valoarea lui la 20 de ani, daca iau campionatul de 2 ori si mergem in grupe, valoarea lui este la 100 de milioane de euro. Nici Neymar, nici Ronaldo nu au facut la 20 de ani ce face Mbappe. Lasati-l pe Mbappe ca valoreaza 1 miliard de euro acum. Doar Messi mai facea la 20 de ani ce face Mbappe" a spus Gigi Becali la Pro X.