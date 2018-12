Gandul le e deja la derbyul cu CFR: "Asteptam fanii la stadion!" Ce au spus Rusescu si Morutan dupa victoria de la Botosani

FC Botosani 1-3 FCSB | Moldovenii raman fara victorie in fata FCSB-ului de la promovarea in Liga I. Echipa lui Dica a egalat CFR-ul in clasament, dar clujenii au un meci mai putin.

Rusescu: "Va fi un meci frumos cu CFR, asteptam fanii la stadion"



"Suntem fericiti ca am castigat. Apoi, nu putem face comparatie intre terenul din aceasta seara si cel de la Sepsi.

Eu ma bucur ca am marcat. Cred ca am facut un meci bun si cred ca puteam sa castigam la o diferenta mai mare. Am dominat partida.

Ne-am propus sa castigam si suntem bucurosi ca am facut-o.

Cred ca va fi un meci frumos cu CFR, cred ca va veni lume multa la stadion. National Arena este cel mai frumos stadion al tarii si cred ca se va prezenta foarte bine la ora jocului", a spus Rusescu.

Morutan: "Mai avem un meci si trebuie sa ne gandim numai la el"



"Ma bucur pentru victorie. Da, a fost un meci special pentru mine, pentru ca am jucat aici. M-a bucurat ca oamenii mi-au scandat numele, inseamna ca nu m-au uitat.

Botosaniul are o echipa foarte buna, dar noi trebuie sa ne luptam la primul loc si am demonstrat ce fel de echipa suntem.



Felicitari lui Golofca pentru meciul facut.

Pe noi ne intereseaza doar ce facem noi pe teren, nu ce fac altii. Mai avem un meci in 2018 si trebuie sa scoatem maximum.

Speram sa vina cat mai multi oameni la meciul cu CFR", a spus Olimpiu Morutan.