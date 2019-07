Casa pariurilor nu e acasa! :) 10 echipe din Premier League au case de paruri pe tricouri! Cate echipe din Liga I au sponsori principali case de pariuri

10 echipe din Premier League au nume de case de pariuri pe tricouri.

Clasamentul banilor de pe urma contractelor de sponsorizare din Premier League este condus si in noul sezon de Manchester United, care se alege cu 70 de milioane de euro in fiecare an din partea sponsorului principal Chevrolet.

Urmatoarele cluburi in acest clasament sunt Manchester City si Arsenal, la distanta destul de mare (sub 50 de milioane pe an). Ambele echipe au sponsori principali companii aeriene - Etihad, respectiv Fly Emirates.

10 echipe din Premier League isi completeaza bugetele cu bani de la case de pariuri. Cei mai multi bani ii primeste West Ham, din partea Betway (Malta) - 12 milioane de euro pe an.

Everton, Wolves, Burnley, Crystal Palace, Newcastle, Watford, Aston Villa, Bournemouth si Norwich sunt celelalte echipe care vor juca cu numele de case de pariuri pe tricouri.

Liga I: 5 echipe poarta nume de case de pariuri pe piept



Liga I este sponsorizata in noul sezon de Casa Pariurilor, motiv pentru care numele competiei a fost schimbat in "Casa Liga I".

Cinci din cele 14 echipe poarta pe tricouri nume de case de pariuri:

Craiova - Betano

Botosani - Casa Pariurilor

Poli Iasi - Superbet

FC Voluntari - Winner

Dinamo - Unibet

De mentionat ca sunt si alte cluburi, precum CFR Cluj si FCSB, care au contracte cu case de pariuri (Sportingbet si NetBet), dar aceste companii nu sunt sponsori principali.

Chindia Targoviste, Viitorul si Hermannstadt nu au nume de sponsori pe tricouri.

