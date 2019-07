"A VENIT GLADIATORUL" Daniele De Rossi a ajuns la noua echipa, iar fanii au luat-o razna inca de pe aeroport! Unde vrea sa-si incheie cariera

Daniele De Rossi (36 de ani), fotbalist care a evoluat intreaga cariera pentru AS Roma, va juca in Argentina. El a semnat cu Boca Juniors, formatie la care au mai evoluat Diego Maradona, Martin Palermo si Carlos Tevez. De Rossi a ajuns astazi la Buenos Aires si a iscat o adevarata isterie.

Suporterii Bocai Juniors au luat cu asalt terminalul sosiri al aeroportului din Buenos Aires si au facut o atmosfera senzationala.

De Rossi a anuntat ca vrea ca Boca sa fie ultima echipa din cariera sa.

Absolute madness for De Rossi’s arrival, poor man has no idea what the fans are chanting, nor what the journalists are asking him! ????

