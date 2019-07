INCA UN ROMAN IN PREMIER LEAGUE! Va fi pastrat in lotul pentru campionat: "Antrenorul e foarte multumit, se bazeaza pe mine"

Romanii pot avea un nou favorit in Premier League din acest sezon!

Alex Dobre (20 de ani) va fi pastrat de Eddie Howe in lotul de campionat al lui Bournemouth. Dobre spune ca antrenorul e foarte multimit de progresul sau si explica de ce a refuzat transferuri in Belgia si Romania pentru a juca in liga a 4-a engleza: "Howe mi-a transmis ca acolo voi deveni barbat si ca prefera sa joc acolo!"

"Am muncit foarte mult ca sa fiu in prima echipa. Ma pregatesc foarte bine, tocmai de aceea am si jucat in cele doua meciuri amicale de pana acum. Am castigat incredere, antrenorul e foarte multumit de mine. Am fost trimis de trei ori imprumut, consudera ca sunt OK si nu mai e nevoie sa ma trimita acum. Nu o sa plec imprumut, deja am vorbit, ma tine in prima echipa si am cele mai mari sanse sa debutez. E visul meu sa joc in Premier League, imi doresc foarte mult sa debutez.

Sunt la un pas sa joc si sa imi indeplinesc acest vis. Am avut oferte si din Belgia, si din Romania, de la primele cluburi, dar cei de la Bourneoutm mi-au zis ca nu sunt de acord. Antrenorul mi-a zis ca vrea sa merg in ligile inferioare din Anglia pentru a se putea baza pe mine din sezonul asta. Antrenamentele sunt foarte grele, intensitatea e foarte mare, dar e placut. Ma inteleg foarte bine cu colegii, cu antrenorul. E un mediu foarte bun. Eddie Howe a fost foarte multumit de ceea ce am jucat la meciurile cu Wimbledon si Girona, mi-a spus ca trebuie doar sa-mi imbunatatesc aportul pe faza defensiva in sprint si chestii de pizitionare in teren", a spus Dobre pentru PRO Sport.