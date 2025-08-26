Lyon a scăpat cu emoții de retrogradarea administrativă

Olympique Lyon a terminat sezonul trecut pe locul al șaselea în Ligue 1, obținând calificarea în faza ligii Europa League. De asemenea, a ajuns în sferturile de finală ale Europa League și în "16"-imile de finală ale Cupei Franței. Deși echipa nu a avut probleme pe teren, a întâmpinat un blocaj financiar care o putea costa rămânerea în Ligue 1.

Retrogradarea administrativă în Ligue 2, decisă de Direction Nationale du Controle de Gestion (DNCG), pe 24 iunie, a fost anulată de comisia federală de apel din cadrul Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), condiția fiind ca clubul să îndeplinească anumite condiții în privința fondului salarial și a sumelor de transferuri.



Deși echipa a trebuit să se despartă de cei mai importanți fotbaliști din lot, precum Lacazette, Cherki, Perri, Caleta-Car, Veretout sau Matic, Tolisso&co. sunt lideri în campionat, după disputarea a două etape din noul sezon, în urma câștigării meciurilor cu Lens (1-0) și Metz (3-0). În etapa următoare va avea loc derby-ul cu Olympique Marseille (31 august / VOYO).



Au adus jucători de 35.6 milioane de euro și au încasat 73.7 milioane de euro

În această vară, lionezii i-au adus pe Tyler Morton (Liverpool / 10 mil. euro), Matt Turner (Nottingham Forest / 8 mil. euro), Pavel Sulc (Viktoria Plzen / 7.5 mil. euro), Dominik Greif (Mallorca / 4 mil. euro), Ruben Kluivert (Casa Pia / 3.8 mil. euro), Afonso Moreira (Sporting Lisabona / 2 mil. euro) și Adam Karabec (Sparta Praga / 300.000 euro, împrumutat) și au revenit după împrumuturi Orel Mangala (Everton), Mahamadou Diawara (Le Havre), Achraf Laaziri (RWDM Brussels) și Mathieu Patouillet (Sochaux).



Echipa s-a despărțit de Rayan Cherki (Manchester City / 36.5 mil. euro), Lucas Perri (Leeds United / 16 mil. euro), Said Benrahma (NEOM SC / 12 mil. euro), Amir Sarr (Hellas Verona / 3.5 mil. euro), Johann Lepenant (Nantes / 2.5 mil. euro), Adryelson (Al Wasl / 2.2 mil. euro), Duje Caleta-Car (Real Sociedad / 500.000 euro, împrumutat), Jordan Veretout (Al Arabi SC / 500.000 euro), Alexandre Lacazette (NEOM SC / gratis), Islamdine Halifa (Red Star FC / gratis), Matt Turner (New England Revolution / împrumutat), Justin Bengui (RWDM Brussels / împrumutat), Nemanja Matic (contract încheiat), Thiago Almada (Botafogo / împrumutat) și Warmed Omari (Rennes / împrumutat).

