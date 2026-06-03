Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

PSG, prima lovitură pe piața transferurilor după câștigarea Ligii Campionilor!

PSG e campioana Europei pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal în finala Ligii Campionilor la loviturile de departajare. Parizienii au avut o motivație financiară uriașă înaintea finalei din Budapesta. ”Șeicii” le-au promis starurilor lui Luis Enrique niște prime astronomice în cazul unei victorii.

Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, le va oferi tuturor jucătorilor din lotul lui PSG, indiferent de numărul minutelor jucate, câte un milion de euro pentru câștigarea trofeului Champions League.

PSG, interesată de Jorge Salinas, fundaș legitimat la Racing Santander

Va fi o vară în care vor fi investite milioane și în transferuri, iar parizienii sunt gata să ofere o sumă importantă și pentru aducerea lui Jorge Salinas, fundaș stânga spaniol în vârstă de 19 ani, care acum e legitimat în La Liga 2, la Racing Santander.

Chiar dacă evoluează în liga secundă din Spania, el e dorit de foarte multe cluburi importante, printre care și Barcelona, Newcastle, FC Porto sau Altletico Madrid.

În privința carierei lui Jorge Salinas, cotat la 5 milioane de euro, el este format de Racing Santander, iar pasul la echipa mare l-a făcut abia în vara trecută, în 2025.

În stagiunea recent încheiată, Jorge Salinas a adunat 34 de meciuri, 33 dintre ele în campionat, și a oferit șapte pase decisive, toate în La Liga 2.