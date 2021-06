Ruptura totala intre MM Stoica si Peluza Nord: "Niste rapsozi ratati au compus o strofa cu idei bolnavicioase la adresa unui membru al familiei mele!"

Managerul general al FCSB-ului nu doreste sa mai aiba nicio legatura cu Gheorghe Mustata si Peluza Nord.

Gheorghe Mustata impreuna cu unii membri din Peluza Nord i-au cerut demisia in repetate randuri lui Mihai Stoica, pe care il considera unul dintre principalii responsabili pentru faptul ca echipa ros-albastra a ratat un nou titlu. Managerul general al FCSB-ului a transmis un mesaj pe retelele de socializare in care a argumentat de ce nu doreste sa aiba niciun dialog cu liderul Peluzei Nord. MM a fost deranjat cand Mustata i-a indemnat pe ultrasi sa scandeze injurii la adresa sa si a familiei sale.

"Probabil ca nu se stie motivul pentru care nu exista dialog intre cei care incearca sa refaca Peluza Nord si mine.

Propun un scurt remember.

Faptul ca am fost genul vocal mi-a cauzat. Am reusit sa starnesc prin taberele adverse o antipatie nemaiintalnita, motiv pentru care niste rapsozi ratati au compus o strofa cu ceva idei bolnavicioase la adresa unui membru al familiei mele. Premiera pe tara, am zis, ii cam doare pe baieti si injura si ei cat le permit lexicul si IQ-ul. Logic, pe undeva. Doar ca, in momentul in care unul de se erija in lider prin peluza noastra a dat tonul si 15-20 copii au fredonat abjectiile alea, am ramas foarte surprins. I-am explicat lui Mustata anul trecut ca nu pot avea dialog cu o persoana care si-a permis sa ma jigneasca la modul asta si am pus punct. In schimb, n-am impiedicat pe nimeni din club sa aiba legaturi cu suporterii, ci dimpotriva. Eu l-am rugat pe Dinu Todoran sa se intalneasca cu ei pentru ca vreau o relatie corecta, bazata pe respect reciproc intre echipa si cei care o sustin si tot eu l-am delegat pe Adrian Ianuli sa tina legatura cu Mustata, chiar daca acestuia din urma a inceput sa-i placa sa-mi ceara demisia prin ziare si reviste", a postat Mihai Stoica pe contul oficial de Facebook.