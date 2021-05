"Nu e normal ca persoane din conducere sa arunce cu noroi!" Atac la adresa lui Mihai Stoica! Fostul jucator al ros-albastrilor i-a transmis un mesaj indirect

Adi Popa a comentat reactia managerului general de la FCSB dupa meciul cu Clinceni.

Mihai Stoica a reclamat jocul fotbalistilor lui Clinceni din meciul cu CFR Cluj, comparandu-l cu cel din meciul cu FCSB, care s-a incheiat 2-2.

Adi Popa a vorbit despre postarea lui Mihai Stoica de atunci, caruia i-a transmis un mesaj indirect pentru atacurile facute. Jucatorul a spus ca nu i s-a parut normal ca persoanele din conducere sa arunce cu noroi in jucatorii care au scris istorie in tricoul clubului.

"Daca o luam cronologic, prima data i-am incurcat pe Craiova. Si cu FCSB noi am jucat, ne-am facut treaba. Daca ar fi castigat acel meci, ar fi trecut pe primul loc. Au avut 1-0, au avut meciul in mana. Nu este vina noastra ca suntem profesionisti si ne facem treaba.

Nu mi s-a parut normal ca persoane din conducere sa arunce in noroi in fotbalisti care au facut istorie. Nu dau nume, se stiu. Dar nu este normal sa arunci cu noroi ca sa iti ascunzi mizeria sub pres. Imi pare rau ca nu ne-au batut pentru ca imi doream sa ia campionatul. Dar ce sa fac? Nu pot sa imi iau mingea si sa imi dau autogol. Asa am reusit in cariera, respectandu-mi meseria", a spus Adi Popa pentru Look Sport.