Gheorghe Mustata continua razboiul cu Mihai Stoica! "Probabil, nu are voie sa ne sune si sa ne intalneasca cu noi"

Liderul ultrasilor FCSB il inteapa din nou pe managerul formatiei.

Suporterii au fost foarte vehementi dupa ce FCSB-ul a pierdut un nou titlu in fata CFR-ului si i-au cerut demisia lui Mihai Stoica, pe care il acuza de lipsa de asumare si transparenta. Gheorghe Mustata, liderul faniilor, a fost cel mai critic la adresa managerului, atacandu-l in spatiul public cu fiecare ocazie. Acum, ultrasul nu a ratat ocazia sa-l intepe inca o data pe Meme.

"Nu am ceva cu baiatul, am inteles ca e un om, dar a gresit mult si el. Cand stii ca este un conflict intre suporteri si conducere, cand stii ce galerie vei avea in spate si tu nu vii sa vorbesti cu noi, nu ne cauti, nu ne bagi in seama. Asta e problema! Probabil, nu are voie sa ne sune si sa se intalneasca cu noi.



Eu tot astept ca MM sa spuna pe cine am anuntat, dar el tace! Nu vrem galagie si conflict, dar nu noi am gresit! Sa sune si sa vorbim, sa fie pace. Am tot sunat, de mi-a venit rau. Nu a raspuns, am inteles mesajul", a declarat Gheorghe Mustata, la Radio Sport 1.