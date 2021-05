"MM, m-ai intaratat! Nu ai cum sa ai viata la echipa!" Replica acida a lui Mustata pentru Mihai Stoica

Gheorghe Mustata continua 'razboiul' de la distanta cu Mihai Stoica.

Liderul galeriei lui FCSB a venit cu o replica pentru managerul general al clubului. Mihai Stoica a spus recent ca Mustata i-ar fi amenintat pe fobalistii de la echipa in cazul in care FCSB rateaza inca o data titlul.

Mustata l-a amenintat pe Mihai Stoica, acuzandu-l ca minte in acuzatiile facute la adresa lui, sugerandu-i din nou ca ar trebui sa isi dea demisia.

"Suporterii trebuie sa fie uniti, iar cei care nu vor lucruri bune la Steaua sa plece. Daca eu am amenintat vreun jucator cum spune MM, imi dau demisia si nu mai vin la meciuri. Daca nu e adevarat, sa plece el. Lumea zice ca eu am un interes sa ma cert cu MM. Eu nu ma cert cu el. Atata vreme cat eu ma lupt pentru acest club si fac toate demersurile posibile si imposibile… Eu n-am nevoie de nimic. Eu nu mai am timp nici de familia mea.

Daca noi suporterii nu ne mobilizam si vreti sa fim calcati in picioare, asa cum v-a placut pana acum, eu n-am caracterul asta. Nu pot sa accept. Eu n-am sa renunt niciodata! MM, m-ai intaratat cel mai rau ca ai mintit cu nerusinare cand ai spus ca eu am amenintat jucatorii. MM, nu mai ai cum sa ai viata la Steaua cand ai mintit suporterii si ai spus ca eu am amenintat jucatorii.

Vino cu jucatorul care a spus ca eu l-am amenintat. Daca apare acel jucator, eu nu mai vin la meciuri si ma retrag din tot. Dar daca nu e adevarat, pune mana pe pix si da-ti demisia. Ori ai vrut sa imbarligi suporterii? Eu il cunosc pe MM bine, eu stiu strategia lui, stiu cine e el. Daca nu-i contrezi strategia, ea merge mai departe. Eu niciodata nu pot sa-mi permit sa amenint jucatorii", a spus Mustata pentru Radio Sport 1.