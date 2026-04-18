Ruptură la Universitatea Craiova! A reziliat în plin play-off: ”Mulțumim pentru tot!”

Echipa pregătită de Filipe Coelho a bifat două victorii și două rezultate negative în primele patru etape din play-off-ul Superligii României. Ultimul meci a fost eșecul umilitor cu ”U” Cluj, scor 0-4.

Foto: Imago Images

Universitatea Craiova a anunțat sâmbătă, cu o zi înainte de meciul cu Rapid, că s-a despărțit de francezul Lyes Houri (30 de ani), care era legitimat la echipa de pe ”Ion Oblemenco” din vara lui 2023.

În actuala stagiune, Houri nu a bifat decât 15 apariții în sezonul regulat și opt minute în play-off, în prima etapă cu FC Argeș (0-1).

”OFICIAL | Mulțumim, Lyes Houri!

Universitatea Craiova și Lyes Houri au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului.

Îi mulțumim pentru tot ceea ce a realizat în alb-albastrul Științei și îi dorim mult succes în viitoarea sa aventură”, se arată în comunicatul emis de Craiova.

Lyes Houri are 103 apariții la Universitatea Craiova, opt goluri și 11 pase decisive. A înregistrat aproape 5.400 de minute în echipamentul clubului din Bănie.

Înainte să fie achiziționat de Craiova, Lyes Houri a fost adus sub formă de împrumut în Bănie de la Fehervar în sezonul 2021/22. În România, fotbalistul a mai jucat pentru FC Viitorul Constanța (actuala Farul).

Cifrele lui Lyes Houri