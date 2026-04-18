Francezul a ajuns prima dată în România la Viitorul Constanța (actuala Farul), în 2018, după ce dobrogenii l-au adus liber de contract de la RC Lens.

Houri a fost vândut la Fehervar pentru 600.000 de euro în 2020, iar în 2021 a fost împrumutat de Universitatea Craiova, care l-a transferat în cele din urmă liber de contract în august 2023.

La gruparea de pe ”Ion Oblemenco”, Lyes Houri a bifat 103 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de opt ori și, pe deasupra, a oferit și 11 pase decisive.

Reacția lui Lyes Houri după ce a fost dat afară de la Craiova: ”Plec cu gândul ăsta”