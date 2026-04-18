Francezul a ajuns prima dată în România la Viitorul Constanța (actuala Farul), în 2018, după ce dobrogenii l-au adus liber de contract de la RC Lens.
Houri a fost vândut la Fehervar pentru 600.000 de euro în 2020, iar în 2021 a fost împrumutat de Universitatea Craiova, care l-a transferat în cele din urmă liber de contract în august 2023.
La gruparea de pe ”Ion Oblemenco”, Lyes Houri a bifat 103 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de opt ori și, pe deasupra, a oferit și 11 pase decisive.
Reacția lui Lyes Houri după ce a fost dat afară de la Craiova: ”Plec cu gândul ăsta”
Universitatea Craiova a anunțat sâmbătă după-amiază că a reziliat de comun acord cu Lyes Houri. Fotbalistul a și reacționat într-o postare publicată pe rețelele social media după plecarea de la olteni.
”După 3 ani petrecuți la club, a venit momentul să îmi iau rămas-bun. Le mulțumesc clubului, fanilor și tuturor oamenilor din acest oraș care m-au primit ca și cum aș fi fost acasă.
O parte din mine va susține mereu Universitatea Craiova. Plec cu gândul că am dat tot ce am putut și că am încercat să fac tot ce a depins de mine. Le doresc tot binele colegilor mei, pentru că sunt oameni extraordinari, dar și clubului, pentru viitor.
Este un rămas-bun spus cu inima puțin apăsată, însă atunci când o poveste nu mai are pagini de scris, e mai bine să mergi mai departe. Nu voi uita niciodată acești 3 ani petrecuți alături de voi.
Mulțumesc încă o dată pentru tot!”, a scris Houri.