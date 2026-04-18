Reacția lui Lyes Houri după ce a fost dat afară de la Craiova: ”Plec cu gândul ăsta”

Lyes Houri (30 de ani) este cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate.

Francezul a ajuns prima dată în România la Viitorul Constanța (actuala Farul), în 2018, după ce dobrogenii l-au adus liber de contract de la RC Lens. 

Houri a fost vândut la Fehervar pentru 600.000 de euro în 2020, iar în 2021 a fost împrumutat de Universitatea Craiova, care l-a transferat în cele din urmă liber de contract în august 2023.

La gruparea de pe ”Ion Oblemenco”, Lyes Houri a bifat 103 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de opt ori și, pe deasupra, a oferit și 11 pase decisive.

Universitatea Craiova a anunțat sâmbătă după-amiază că a reziliat de comun acord cu Lyes Houri. Fotbalistul a și reacționat într-o postare publicată pe rețelele social media după plecarea de la olteni.

”După 3 ani petrecuți la club, a venit momentul să îmi iau rămas-bun. Le mulțumesc clubului, fanilor și tuturor oamenilor din acest oraș care m-au primit ca și cum aș fi fost acasă.

O parte din mine va susține mereu Universitatea Craiova. Plec cu gândul că am dat tot ce am putut și că am încercat să fac tot ce a depins de mine. Le doresc tot binele colegilor mei, pentru că sunt oameni extraordinari, dar și clubului, pentru viitor.

Este un rămas-bun spus cu inima puțin apăsată, însă atunci când o poveste nu mai are pagini de scris, e mai bine să mergi mai departe. Nu voi uita niciodată acești 3 ani petrecuți alături de voi.

Mulțumesc încă o dată pentru tot!”, a scris Houri.

Cifrele lui Lyes Houri

  • Universitatea Craiova: 103 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 11 pase decisive
  • Fehervar: 87 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 18 pase decisive
  • Viitorul: 58 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 8 pase decisive
  • Valenciennes B: 31 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Lens B: 21 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Bastia B: 20 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Valenciennes: 14 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Belfort: 14 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Bastia: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
