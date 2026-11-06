Mândria fotbalului maghiar! Echipa românului de 1,7 millioane de euro e unică în Europa

Mândria fotbalului maghiar! Echipa românului de 1,7 millioane de euro e unică în Europa Fotbal extern
Amir Kiarash
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Ce reușește Ferencvaros, în actuala campanie, reprezintă un parcurs la care formațiile românești nici nu pot visa. Asta dacă ne luăm după rezultatele din ultimii ani.

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Marius Corbuferencvaros
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Fotbalul românesc rămâne conectat la competițiile europene intercluburi datorită Universității Craiova. Pentru că, în rest, FCSB, Universitatea Cluj și CFR au căzut, pe rând, în tururile preliminare.

Inclusiv în cazul formației din Bănie, ea a pornit la drum, în turul I preliminar Champions League, însă n-a fost în stare să ducă la bun sfârșit meciurile de calificare până în grupa celei mai importante competiții intercluburi din lume. De fapt, Craiova a retrogradat, mai întâi, în Europa League, iar de aici a coborât în grupa de Conference League. Bilanțul european al oltenilor până în momentul de față? 11 meciuri, 5 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri.

Această precizare, în ceea ce privește parcursul Universității în Europa, e necesară, ca să ne dăm seama și mai bine de dimensiunea rezultatelor obținute de Ferencvaros.

Ferencvaros, cu Marius Corbu om de bază, prima echipă cu zece victorii europene

Joi seara, în etapa a 4-a din Europa League, Ferencvaros a dat marea lovitură: victorie cu 2-0 pe terenul celor de la AC Milan! În acest succes de prestigiu, românul Marius Corbu (24 de ani), mijlocaș evaluat la 1,7 milioane de euro, a fost titular. Fostul fotbalist de la Csikszereda a fost schimbat, în prelungiri, în minutul 90+3.

Revenind la Ferencvaros, victoria de pe San Siro doar a îmbunătățit bilanțul fantastic al maghiarilor, în acest sezon european. Concret, Ferencvaros, pe locul 3 în campionat, e prima echipă care ajunge la zece victorii europene, în acest sezon 2026-2027! Iată podiumul continental, la ora actuală, la acest capitol:

  • Ferencvaros – 10 victorii europene (în preliminarii și în grupa de Europa League)
  • Benfica – 8 victorii
  • Lugano, Ajax, Beșiktaș, Anderlecht, Hajduk Split, Sabah – 7 victorii
  • Marius corbu 4
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Ferencvaros, rezultate incredibile: ungurii au răpus nume tot mai mari

Dincolo de borna atinsă de Ferencvaros, e remarcabil că această formație a fost capabilă să aibă un parcurs european „curat“. Pentru că a pornit la drum din turul I preliminar al Ligii Europa și s-a oprit în grupa extină de 36, fără să retrogradeze, precum Universitatea Craiova. Mai mult decât atât, în cele 12 partide europene din actuala campanie, ungurii n-au pierdut nici măcar un meci!

De remarcat că, în echipa lui Ferencvaros, Marius Corbu e un om de bază. El a fost pe teren, în toate cele 12 meciuri europene din acest sezon, marcând două goluri în tururile preliminare. În campionatul intern, mijlocașul de 24 de ani are 11 prezențe, 3 goluri și 1 pasă de gol până în momentul de față.

Ferencvaros, rezultatele europene din acest sezon

  • 5 noiembrie (Europa League, grupă): 2-0 cu AC Milan în deplasare
  • 22 octombrie (Europa League, grupă): 4-1 cu Torreense acasă
  • 15 octombrie (Europa League, grupă): 2-1 cu Plzen acasă
  • 17 septembrie (Europa League, grupă): 3-1 cu Celtic în deplasare
  • 27 august (Europa League, play-off, retur): 4-0 cu Trabzonspor acasă
  • 20 august (Europa League, play-off, tur): 1-0 cu Trabzonspor în deplasare
  • 13 august (Europa League, turul III preliminar, retur): 1-1 cu Gornik Zabrze în deplasare
  • 5 august (Europa League, turul III preliminar, tur): 1-0 cu Gornik Zabrze acasă
  • 30 iulie (Europa League, turul II preliminar, retur): 2-2 cu Twente acasă
  • 23 iulie (Europa League, turul II preliminar, tur): 2-1 cu Twente în deplasare
  • 16 iulie (Europa League, turul I preliminar, retur): 3-0 cu Vojvodina acasă
  • 9 iulie (Europa League, turul I preliminar, tur): 2-1 cu Vojvodina în deplasare

Total: 12 meciuri, 10 victorii, 2 egaluri, golaveraj 27-8

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