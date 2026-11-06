Mândria fotbalului maghiar! Echipa românului de 1,7 millioane de euro e unică în Europa

Fotbalul românesc rămâne conectat la competițiile europene intercluburi datorită Universității Craiova. Pentru că, în rest, FCSB, Universitatea Cluj și CFR au căzut, pe rând, în tururile preliminare.

Inclusiv în cazul formației din Bănie, ea a pornit la drum, în turul I preliminar Champions League, însă n-a fost în stare să ducă la bun sfârșit meciurile de calificare până în grupa celei mai importante competiții intercluburi din lume. De fapt, Craiova a retrogradat, mai întâi, în Europa League, iar de aici a coborât în grupa de Conference League. Bilanțul european al oltenilor până în momentul de față? 11 meciuri, 5 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri.

Această precizare, în ceea ce privește parcursul Universității în Europa, e necesară, ca să ne dăm seama și mai bine de dimensiunea rezultatelor obținute de Ferencvaros.

Ferencvaros, cu Marius Corbu om de bază, prima echipă cu zece victorii europene

Joi seara, în etapa a 4-a din Europa League, Ferencvaros a dat marea lovitură: victorie cu 2-0 pe terenul celor de la AC Milan! În acest succes de prestigiu, românul Marius Corbu (24 de ani), mijlocaș evaluat la 1,7 milioane de euro, a fost titular. Fostul fotbalist de la Csikszereda a fost schimbat, în prelungiri, în minutul 90+3.

Revenind la Ferencvaros, victoria de pe San Siro doar a îmbunătățit bilanțul fantastic al maghiarilor, în acest sezon european. Concret, Ferencvaros, pe locul 3 în campionat, e prima echipă care ajunge la zece victorii europene, în acest sezon 2026-2027! Iată podiumul continental, la ora actuală, la acest capitol: