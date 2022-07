Ruga lui MM Stoica! FCSB, fără Toni Petrea + momentul de colaps interior

Toni Petrea și-a arătat dorința de a părăsi gruparea finanțată de afaceristul Gigi Becali după înfrângerea dureroasă cu rivala "de moarte", Rapid București. Atât patronul, cât și MM Stoica și-au exprimat simpatia față de antrenor și faptul că și-l doresc în continuare pe banca tehnică a FCSB-ului.

MM Stoica: „Am o teorie cu ce s-a întâmplat”

„Nu s-a pus problema să plece după Saburtalo. Ieri, după meciul cu Rapid, mi-a zis în autocar că ar vrea să plece. I-am zis: 'Calm, mergi la bază, te culci și discutăm la rece'. Nu, el a zis că e super ok și crede că e mai bine așa. I-am zis: 'hai că avem meci joi. A zis: 'Mai bine plec acum ca să producem un șoc la echipă'. Ca să se producă un șoc ar trebui să avem antrenor de mâine chiar. Că nu e antrenor nu poate să fie ceva benefic. Mie îmi pare foarte rău că pleacă. Cu el am jucat poate cel mai bun fotbal din ultimii ani, vorbim de două ori în urmă.”, a declarat MM Stoica la Orange Sport.

Dar, asta nu este tot. Managerul general al FCSB-ului a mărturisit momentul de colaps al formației bucureștene, clipa în care totul a început să meargă pe dos.

„Eu am o teorie cu ce s-a întâmplat. Teoria mea este că golul ăla cu Voluntariul ne-a cauzat foarte tare. Toată lumea se pregătea să joace finala campionatul, toți aveau încredere mare de tot. Golul ăla marcat din ofsaid ne-a debusolat. Meciul cu CFR n-a mai contat după aia și altă explicație nu găsesc. Poate și noi am greșit după meciul cu U Cluj că am fost virulenți în presă și în discuțiile cu ei. Mă includ și pe mine.”, a mai spus MM, conform aceleiași surse.

Rapid - FCSB

Rapid a reușit să marcheze ambele goluri în prima parte a jocului. Mai întâi, Dugandzic a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ioniță, lăsându-l spectator pe tânărul Ștefan Târnovanu. Până la pauză, Rapid a marcat din nou, prin căpitanul Cristi Săpunaru, care a înscris cu un șut puternic, pe jos, din interiroul careului.

În partea secundă, FCSB a alergat după golul egalizator, dar fără succes. S-a terminat 2-0, iar vicecampioana se gândește acum la returul din Conference League, cu Saburtalo Tbilisi (0-1 în tur). Rapid va juca la Craiova, cu Universitatea.