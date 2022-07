Dinamo își aduce portar de Champions League! Fanii fostei echipe se bucură că au scăpat de el: „Ne-a îngropat!”

Georgienii anunță că echipa din „Ștefan cel Mare” se pregătește să-l transfere pe Lazare Kupatadze, care a îmbrăcat din ianuarie 2021 tricoul lui Dinamo Batumi (Georgia).

Portarul de 26 de ani a evoluat în acest sezon, alături de Dinamo Batumi în preliminariile Champions League, însă a gafat incredibil la meciul care a scos-o pe echipa sa din competiție.

Dinamo Batumi a fost eliminată de Slovan Bratislava în preliminariile Champions League, după 0-0 în tur și 2-1 în retur.

În meciul din retur toate cele trei goluri s-au marcat în minutele de prelungire. Era 1-1 la ultima fază a meciului când Vladimir Weiss, căpitanul lui Slovan, a profitat de o poziționare eronată a portarului Lazare Kupatadze, care se afla la marginea careului mic, și a trimis direct pe spațiul porții și astfel partida s-a încheiat cu victoria echipei din Slovacia.

Former Man City, Bolton and Rangers winger Vladimir Weiss scored this cheeky corner in the last minute of extra time to send Slovan Bratislava through in Champions League qualifying against Dinamo Batumi.pic.twitter.com/WEZlKZyW9H