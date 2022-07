Rapid - FCSB | „Singura speranță reală a Bucureștiului”. Ce a scris Codin Maticiuc pe rețelele social media

Cu o galerie cel puțin "înflăcărată" de partea Rapidului, giuleștenii au învins-o lejer pe FCSB în a doua etapă a campionatului românesc. Până și Codin Maticiuc a asistat la derby-ul bucureștean, a felicitat suporterii trupei lui Mutu și a făcut o remarcă neașteptată cu privire la Rapid.

„Derby în SuperLiga

Tocmai am ieșit de la Rapid-Steaua (FCSB) singurul derbi al capitalei după retrogradarea Dinamo. Sunt total impresionat de ce am găsit în Giulești, de la galeria neobosita până la ultimele detalii de finețe cum ar fi cea mai bună mâncare de la o lojă din România. Da, am citit articolul cum ca locul meu de la o lojă ar fi fost o problemă dar am fost invitat de Superbet în calitatea de ambasador al lor și la câți bani bagă băieții ăștia în fotbal mă gândesc că și-au câștigat dreptul să invite pe cine vor in loja plătită de ei.

Trecând peste asta, Rapid impecabilă, felicitări Daniel Niculae pentru proiect, felicitări Adrian Mutu pentru rezultate. Ne dorim și noi la Steaua să avem cândva măcar un antrenor dacă nu și un plan pe termen lung. Până atunci însă voi urmări cu interes Rapidul, singura speranță reală a Bucureștiului la titlu.”, a fost mesajul lui Codin Maticiuc postat pe pagina sa oficială de Facebook.

Rapid - FCSB

Rapid a reușit să marcheze ambele goluri în prima parte a jocului. Mai întâi, Dugandzic a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ioniță, lăsându-l spectator pe tânărul Ștefan Târnovanu. Până la pauză, Rapid a marcat din nou, prin căpitanul Cristi Săpunaru, care a înscris cu un șut puternic, pe jos, din interiroul careului.

În partea secundă, FCSB a alergat după golul egalizator, dar fără succes. S-a terminat 2-0, iar vicecampioana se gândește acum la returul din Conference League, cu Saburtalo Tbilisi (0-1 în tur). Rapid va juca la Craiova, cu Universitatea.