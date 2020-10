Rufo Collado a dat cartile pe fata si a vorbit despre salariile mari pe care le primesc jucatorii straini: "Asta se intampla si la Real Madrid, la Juventus sau la City!"

Directorul sportiv al lui Dinamo, Rufo Collado, a vorbit despre salariile mari pe care le au majoritatea jucatorilor straini adusi in era spaniola.

Chiar daca jucatorii mai au bani de primit el considera ca au luat decizia corecta cand au hotarat sa ofere salarii peste nivelul Ligii 1. Pentru a nu exista conflicte in vestiar, spaniolii au incercat sa echilibreze balanta intre salariile noilor veniti si salariile jucatorilor vechi.

"Asta se intampla anul trecut, fiindca erau intr-adevar niste diferente majore intre salariile jucatorilor, dar asta se intampla si la Real Madrid, la Juventus sau la City. Am reusit sa micsoram diferentele, insa am reinnoit contractele jucatorilor de cand am venit si cred ca li s-au imbunatatit salariile", a declarat Rufo Collado pentru Telekom Sport.

La Dinamo, cel mai mare salariu il are Borja Valle. Spaniolul incaseaza 33 de mii de euro pe luna. El nu are doar cel maimare salariu de la Dinamo, ci si cel mai mare salariu din Liga 1. Alex Garcia, jucator transferat de echipa din Stefan cel Mare de la Manchester City, ar incasa aproximativ 26 de mii de euro pe luna.