Manchester City il poate lua pe Aleix Garcia inapoi! Ce spun oficialii lui Dinamo despre o astfel de mutare 

Aleix Garcia (23 de ani) a fost cel mai tare transfer al lui Dinamo din aceasta perioada de mercato.

Fotbalistul pentru care Manchester City a platit 4 milioane de euro pentru a-l aduce de la Villareal in 2015, poate reveni la echipa "cetatenilor". Chiar noul director general a vorbit despre transferul lui Aleix Garcia, iar acesta spune ca daca spaniolul va avea prestatii bune la echipa, poate reintra in vizorul englezilor.

"Aleix Garcia apartine de Manchester City, a facut parte din academia Barcelonei. E un jucator extraordinar, cu un mare talent. Probabil, Manchester nu i-ar fi acordat minutele pe care si le-ar fi dorit."

"Aici are mediul care ii permite acest lucru, sa isi ridice nivelul, iar apoi are posibilitatea sa revina in Anglia, cu o noua experienta si o sansa de a-si arata personalitatea la un club atat de important precum Manchester City", a declarat Alex Couto pentru Digi Sport.

Aleix Garcia poate debuta la Dinamo chiar in partida de duminica, impotriva liderului Universitatea Craiova.